Integrazione dopo i 50 anni: quali prodotti scegliere

L'apporto di nutrienti essenziali per il benessere e il corretto funzionamento dell'organismo è fondamentale durante tutta la vita dell'individuo. Il giusto quantitativo di tali nutrienti dovrebbe essere garantito da un' alimentazione sana ed equilibrata. Tuttavia, esistono particolari fasi della vita nelle quali può essere difficile riuscire a garantire al proprio organismo tutto ciò di cui ha bisogno, come può verificarsi, ad esempio, durante l' accrescimento , con l'avanzare dell'età o in periodi caratterizzati da particolare stress di natura sia fisica che psichica.

I nutrienti necessari dopo i 50 anni sono molteplici, a questi possono poi aggiungersi altre sostanze che non risultano essenziali per l'organismo, ma che possono contribuire a supportarne diverse funzionalità.

Laddove l' alimentazione non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno di nutrienti, così come nei casi in cui si voglia contribuire a favorire il benessere dell'organismo, può essere utile ricorrere all'uso di integratori alimentari.

Integratori dopo i 50 anni: quali scegliere?

Finora abbiamo visto quali sono i nutrienti e non che possono essere utili dai 50 anni di età in poi. La scelta del tipo di integratore da utilizzare, tuttavia, è personale e dipende dal risultato che ciascuna persona intende raggiungere e dalle eventuali problematiche o esigenze che l'hanno spinta a ricorrere all'integrazione.

Di seguito, pertanto, riporteremo alcune delle tipologie di integratori che possono risultare utili in questa fase della vita.

Integratori per il supporto di memoria e funzioni cognitive

Per favorire le funzioni cognitive - fra cui la memoria - e per contrastare l'eventuale comparsa di affaticamento mentale, è possibile ricorrere all'uso di integratori alimentari formulati con ingredienti che possano contribuire al supporto di tutte queste funzionalità.

In un integratore di questo tipo sicuramente non mancheranno vitamine del gruppo B e le vitamine C ed E, così come non potranno mancare sali minerali preziosi come magnesio, calcio, zinco e selenio, cui possono aggiungersi anche altri nutrienti.

Anche antiossidanti come il resveratrolo possono rivelarsi utili in prodotti di questo tipo; così come alcuni estratti di erbe, come ad esempio, l'estratto di ginkgo o di ginseng.

Shutterstock Foglie di Ginkgo biloba

Integratori per supportare il sistema immunitario

Anche in questo caso, la presenza di vitamine e minerali è essenziale. Ulteriori ingredienti a supporto del sistema immunitario che possono rientrare nella composizione di integratori alimentari appositamente formulati per questo scopo sono alcuni tipi di estratti vegetali, come ad esempio, il ben noto estratto di echinacea.

Integratori alimentari per supportare la funzione visiva

Dopo i 50 anni anche la funzionalità visiva potrebbe necessitare di un aiuto. All'interno d'integratori di questo tipo, perciò, possono essere presenti minerali e vitamine come lo zinco e la vitamina A. Anche gli estratti vegetali di mirtillo possono contribuire a supportare la vista.

Integratori per il benessere del sistema cardiocircolatorio

Per favorire il benessere del cuore e dell'apparato circolatorio possono rivelarsi utili gli integratori di acidi grassi della serie omega (come quelli della serie omega-3, acido docosaesaenoico e acido eicosapentaenoico) che possono rivelarsi utili nel controllo dei livelli di grassi nel sangue. Integratori di questo tipo possono altresì contenere ingredienti come il coenzima Q10 o estratti vegetali come quello di biancospino.

Shutterstock

Integratori utili per donne dopo i 50 anni

Fra i prodotti che possono essere utili alle donne dopo i 50 anni, ricordiamo:

Integratori per conferire sollievo dai sintomi della menopausa;

Integratori che contribuiscono al benessere delle ossa (ad esempio, a base di vitamina D, vitamina K, calcio e magnesio).

Integratori utili per uomini dopo i 50 anni

Fra gli integratori alimentari che possono tornare utili agli uomini dopo i 50 anni di età vi sono quelli che supportano il benessere della prostata. Si tratta di prodotti generalmente a base di minerali (come ad esempio lo zinco, il selenio o il manganese), vitamine (come le vitamine A, E e C) ed estratti vegetali (come gli estratti di semi di zucca, gli estratti di Serenoa repens o gli estratti di ortica).