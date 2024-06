Integratori per la prostata: a cosa servono? Quali sono?

Non è insolito, ad esempio, che un medico suggerisca ai propri pazienti di ricorrere all'uso di integratori per la prostata nel momento in cui viene determinata la presenza di ipertrofia prostatica benigna .

Gli integratori per la prostata vengono spesso prescritti dal medico in presenza di disturbi che interessano al prostata, per sostenerne la funzionalità e alleviarne, nei limiti del possibile, i sintomi indotti (in particolare, di tipo urinario).

Premesso che il consulto e l'indicazione del medico sono sempre opportuni e necessari , gli integratori per la prostata possono essere presi sia in ottica preventiva, sia quando l'ipertrofia prostatica crea già disagi e fastidi al paziente, come:

Quali sono gli integratori per la prostata?

Gli integratori per la prostata possono essere formulati con diversi ingredienti a supporto della funzione non solo prostatica, ma anche delle vie urinarie.

Oltre a contenere vitamine e sali minerali utili in questo senso - come vitamina E, zinco e selenio - gli integratori utili per la prostata possono anche contenere estratti vegetali che esercitano un'azione specifica.

Estratti di Serenoa repens

La Serenoa repens è una pianta - e, più precisamente, una palma nana - originaria della Florida. Gli estratti dei frutti di questa pianta possono rivelarsi utili nell'ambito del trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna in quanto capaci di esercitare diverse attività, quali: contrasto della produzione e dell'azione del diidrotestosterone (ritenuto il responsabili degli stimoli che portano all'insorgenza dell'ipertrofia prostatica) ed esercizio di un'azione antinfiammatoria.

I prodotti a base di estratti di Serenoa repens, pertanto, possono rivelarsi integratori per la prostata potenzialmente utili per ridurre i sintomi riconducibili alla condizione di ipertrofia.

Estratti di semi di zucca

Gli estratti di semi di zucca possono anch'essi rivelarsi utili in presenza di ipertrofia prostatica benigna, per alleviarne i sintomi. In particolare, sembrano essere i fitosteroli in essi contenuti ad esercitare quest'attività. La modalità d'azione è simile a quella degli estratti di serenoa: l'interferenza con la produzione del diidrotestosterone, o meglio, con la conversione del testosterone in diidrotestosterone.

Per via di questa attività, gli integratori per la prostata a base di semi di zucca sono diffusi tanto quanto quelli a base di serenoa.

Lo sapevi che… Estratti di semi di zucca ed estratti si serenoa possono essere presenti all'interno degli integratori per la prostata sia da soli, come unici ingredienti, che in associazione fra di loro.

Estratti di pigeo africano

Il pigeo africano (Pygeum africanum) è un albero sempreverde la cui corteccia contiene acidi grassi, fitosteroli e triterpenoidi. Gli estratti della pianta, coinvolti in diversi studi, si sono rivelati utili nel fornire sollievo dai sintomi che possono manifestarsi in presenza di ipertrofia prostatica. Per questa ragione, gli estratti di pigeo possono essere incorporati all'interno di integratori per supportare la funzione di prostata e vie urinarie.

Generalmente, all'interno degli integratori per la prostata, gli estratti di questa pianta sono associati ad altri estratti vegetali utili in questo senso (come quelli di serenoa).

Estratti di ortica

Anche gli estratti di ortica possono rivelarsi utili nell'alleviare la sintomatologia urinaria indotta dall'ipertrofia prostatica benigna. Per tale ragione, vengono spesso incorporati all'interno di integratori per la prostata in associazione ad estratti di serenoa e/o di zucca.