Integratori per il caldo: cosa sono? Perché sono utili?

Che cosa sono? Gli integratori per il caldo sono integratori alimentari che possono rivelarsi utili per supportare l'organismo nei periodi in cui le temperature esterne si alzano. Non a caso, questa tipologia di prodotti è anche nota come "integratori per l'estate".

A cosa servono gli integratori per il caldo? Gli integratori alimentari sono prodotti il cui scopo è quello di fornire un'integrazione di sostanze che possono rivelarsi utili nel supportare l'organismo in diverse funzionalità. Gli integratori per il caldo possono quindi supportare il nostro corpo durante i mesi estivi, quando le temperature sono elevate.

Quali integratori prendere quando fa caldo? La risposta a questa domanda è: dipende. La scelta di ricorrere ad un integratore piuttosto di un altro dipende dalle proprie esigenze e dalle necessità che si vogliono soddisfare. Difatti, le temperature elevate possono dare origine a diversi disagi, alcuni dei quali potrebbero giovare di un'eventuale integrazione.

Quando e perché possono essere utili? Durante i mesi estivi, quando le temperature si alzano, non è raro che il nostro corpo vada incontro ad alcuni cambiamenti e alla comparsa di alcuni fastidi che potrebbero trarre beneficio dall'uso di opportuni integratori. Ad esempio, a causa dell'incremento delle temperature, non è insolito che si possa andare incontro a: Sensazione di mancanza di energie , stanchezza e affaticamento , dovuti non solo al caldo che può destabilizzare l'organismo quando eccessivo e improvviso, ma anche a fattori concomitanti come: Lavoro; Aumento del carico di studio, come accade ad esempio, durante gli esami scolastici che tipicamente si svolgono nei mesi estivi; Stress; Stile di vita irregolare; Riduzione dell'attività fisica, anche imputabile alle elevate temperature.

, e , dovuti non solo al caldo che può destabilizzare l'organismo quando eccessivo e improvviso, ma anche a fattori concomitanti come: Riduzione della concentrazione e abbassamento del livello di attenzione ;

e ; Perdita di sali minerali che non sempre vengono adeguatamente reintegrati con l'alimentazione;

che non sempre vengono adeguatamente reintegrati con l'alimentazione; Sensazione di gambe stanche e pesanti. In simili circostanze, quando si sperimentano situazioni simili a quanto appena elencato, l'integrazione potrebbe rivelarsi utile. Naturalmente, è fondamentale ricordare che, nonostante gli integratori alimentari si possano acquistare senza ricetta medica, prima di utilizzarli è necessario chiedere consiglio al proprio medico. Difatti, questi prodotti vanno usati solo se effettivamente necessari e solo dopo aver escluso la presenza di controindicazioni al loro uso o la necessità di adottare determinate precauzioni. Tali precauzioni e controindicazioni potrebbero derivare, ad esempio, dall'assunzione concomitante di altri farmaci o prodotti con cui l'integratore potrebbe interferire; oppure dalla presenza di condizioni particolari (ad esempio, gravidanza, allattamento, allergie, ecc.), o ancora, dalla presenza di disturbi o malattie a causa dei quali l'assunzione di determinati tipi di integratori può essere non raccomandata, non indicata o addirittura pericola per la salute. Oltre a ciò, anche nel caso in cui sia possibile ricorrere all'uso di integratori per il caldo, è opportuno rammentare che in nessun caso gli integratori alimentari vanno intesi come sostituiti di corrette abitudini di vita, di una sana alimentazione e di un esercizio fisico regolare.

Integratori per le gambe pesanti La sensazione di gambe stanche e pesanti può essere scatenata da diverse cause e può essere accentuata quando le temperature sono elevate, così come può manifestarsi anche in persone che normalmente non ne soffrono con l'arrivo dei mesi estivi. Per questa ragione, alcuni individui, naturalmente sempre previo consiglio medico, possono trarre giovamento dall'assunzione di integratori per gambe gonfie e pesanti. In questo senso, possono rivelarsi utili sia gli integratori di sali minerali, sia gli integratori a base di ingredienti capaci di favorire la funzionalità vascolare e del microcircolo, quali ad esempio: Bioflavonoidi ;

; Estratti di vite rossa ;

; Estratti di ippocastano ;

; Estratti di rusco ;

; Estratti di mirtillo.