Integratori Naturali per Rafforzare le Difese Immunitarie

Inoltre, si ricorda che è bene acquistare prodotti titolati e standardizzati in principi attivi ; solo in questo modo, infatti, è possibile conoscere realmente quali e quante sostanze attive si stanno assumendo.

Prima di ricorrere all'uso di rimedi naturali ed integratori per rafforzare le difese immunitarie è sempre bene chiedere il parere preventivo del proprio medico , a maggior ragione se si soffre di patologie, se ci si trova in particolari condizioni (ad esempio, gravidanza o allattamento al seno ) e/o se si stanno seguendo terapie farmacologiche. Questo perché anche i prodotti naturali possono interferire con l'azione di farmaci e medicinali, possono causare effetti indesiderati e possono presentare controindicazioni all'uso.

Il buon funzionamento delle nostre difese immunitarie è di fondamentale importanza per il mantenimento del benessere dell'intero organismo. Talvolta, però, il nostro sistema immunitario potrebbe trovarsi in difficoltà e non riuscire a svolgere appieno le sue funzioni protettive. Le cause di ciò possono essere molteplici, dallo stress e la stanchezza fino ad arrivare a fattori di natura patologica.

L'attività immunostimolante ascritta all'echinacea sembra essere imputabile alle glicoproteine e ai polisaccaridi presenti nella pianta. Meno note, ma comunque confermate dagli studi condotti in merito, sono le proprietà antinfiammatorie attribuite a particolari composti - le alchilamidi polinsature - che in uno studio hanno dimostrato di essere in grado di inibire gli enzimi responsabili della sintesi dei mediatori chimici pro-flogistici.

L' echinacea (Echinacea purpurea, Echinacea pallida, Echinacea angustifolia ) è considerata la pianta dall'azione immunostimolante per eccellenza. Non è un caso, infatti, che i suoi estratti siano contenuti all'interno di numerosissimi integratori alimentari utilizzati per stimolare le difese del nostro corpo.

Anche se meno nota dell'echinacea, l'uncaria sembra esercitare attività simili. Difatti, ad essa vengono ascritte proprietà immunomodulanti e di supporto del sistema immunitario. Secondo alcuni studi, infatti, gli alcaloidi ossindolici contenuti nell'uncaria sono in grado di stimolare la produzione di interleuchine (particolari proteine secrete da cellule del nostro sistema immunitario) a livello alveolare , contribuendo quindi a rafforzare le naturali difese dell'organismo . Molti integratori contenenti estratti della pianta sono consigliati per il supporto del sistema immunitario soprattutto nei mesi freddi invernali per prevenire i malanni stagionali.

Alla luce di quanto appena detto, quindi, non sorprende come gli estratti di questa pianta rientrino nella composizione di diversi integratori alimentari che vengono utilizzati per aiutare le naturali difese dell'organismo e per esercitare un'azione tonico-adattogena (si definisce adattogena qualsiasi sostanza in grado di aumentare in maniera aspecifica le difese e la resistenza dell'organismo a stress di varia natura, sia fisica che psichica).

L' acerola (nome scientifico Malpighia punicifolia) è una pianta sempreverde originaria del Messico molto nota per l'elevato contenuto di vitamina C. Grazie al grande quantitativo di questa vitamina, gli integratori alimentari a base di questa pianta vengono largamente usati in tutti i quei casi in cui è necessario un adeguato apporto di acido ascorbico (vit. C, per l'appunto), come può capitare, ad esempio, in caso di malattie da raffreddamento, sindromi influenzali , periodi di convalescenza .

Gli integratori alimentari che la contengono vengono spesso usati per aiutare il sistema immunitario e per le proprietà antiossidanti.

La rosa canina (nome scientifico Rosa canina ) è una pianta legnosa molto diffusa anche in Italia, dove cresce spontaneamente vicino ai margini dei boschi e nelle siepi. In maniera analoga all'acerola, la rosa canina è molto nota per il suo interessante contenuto di vitamina C che la rende un altro rimedio naturale potenzialmente utile nell'incrementare le difese naturali dell'organismo. Non sorprende, infatti, che la medicina popolare abbia sfruttato per anni la pianta (e, in particolare, il ricettacolo dei falsi frutti) per contrastare raffreddori ed influenza.

