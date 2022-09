Gli integratori per la memoria - così come qualsiasi altro tipo d'integratore alimentare - NON sono farmaci, quindi, NON sono in grado di curare alcun tipo di patologia. Pertanto, se la perdita di concentrazione, di memoria e di altre funzioni cognitive è indotta da cause patologiche, è necessario rivolgersi al medico che saprà indicare al paziente la strategia terapeutica più indicata.

In simili situazioni, perciò, potrebbe essere utile ricorrere all'uso d' integratori alimentari specifici, come gli integratori per la memoria.

Gli integratori per la memoria sono integratori alimentari che vengono utilizzati per stimolare e incrementare le funzioni cognitive, e in particolare la memoria.

L'assunzione di integratori per la memoria a base di acidi grassi omega-3 è controindicata in caso di allergia nota a qualcuno di questi prodotti e in caso di allergia alla fonte da cui gli acidi grassi in questione sono stati estratti ( pesce ).

L'uso di carnitina ai dosaggi consigliati è da considerarsi sicuro e privo di effetti collaterali. Tuttavia, un'assunzione eccessiva può causare disturbi gastrointestinali (come nausea , vomito , diarrea e crampi addominali ). Inoltre è controindicato in caso di allergia nota alla sostanza, in gravidanza e durante l' allattamento .

Analogamente a quanto detto per l'eleuterococco, anche il ginseng rientra nella composizione di molti integratori per la memoria grazie alla sua capacità di contrastare stanchezza e fatica , sia fisica che mentale. Tale capacità, riconducibile ai ginsenosidi contenuti nella pianta, potrebbe essere utile per favorire il recupero delle funzioni cognitive in condizioni di stress psico-fisici.

L' eleuterococco - anche noto come ginseng siberiano - trova impiego all'interno degli integratori per la memoria non tanto perché in grado di stimolare direttamente le funzioni cognitive, quanto perché può rivelarsi utile nel contrastare gli stati di stanchezza fisica e mentale che portano ad un calo della memoria e della concentrazione. La capacità di contrastare i suddetti stati di stanchezza è imputabile agli eleuterosidi contenuti nella pianta.

L'uso degli estratti di ginkgo e degli integratori per la memoria che lo contengono è controindicato in caso di allergia nota alla pianta, in presenza di turbe della coagulazione , in gravidanza e durante l'allattamento.

A onor del vero, molti studi condotti sugli estratti ottenuti da questa pianta hanno dimostrato che il ginkgo può indurre un miglioramento della memoria e delle funzioni cognitive in generale solo in pazienti con età superiore ai 50 anni; mentre l'incremento delle funzionalità cognitive operato dai principi attivi contenuti nella pianta sembra non interessare i pazienti con età compresa fra i 20 e i 40 anni.

Il ginkgo è considerato il rimedio naturale per eccellenza in presenza di cali di memoria e concentrazione, per questo motivo, rientra nella composizione di numerosi integratori per la memoria.

Efficacia

Gli integratori per la memoria sono veramente efficaci?

Benché la capacità di incrementare memoria e concentrazione sia stata confermata da adeguati studi per alcuni dei suddetti ingredienti, la reale efficacia degli integratori per la memoria che li contengono rimane ancora oggetto di dibattito. Difatti, mentre alcuni sostengono che l'assunzione di questi prodotti possa effettivamente apportare un beneficio (quando il calo di memoria NON è causata da patologie); molti altri affermano che l'uso di integratori per la memoria non sia utile, poiché le concentrazioni di sostanze attive in essi contenuti non sono sufficienti per espletare l'effetto voluto. Effettivamente, gli studi condotti circa le proprietà dei singoli ingredienti contenuti negli integratori alimentari in questione sono stati condotti utilizzando le sostanze concentrate, in quantità non consentite all'interno degli integratori alimentari. Di contro, sono diversi i dati empirici che confermano una certa utilità derivante dall'uso di questi prodotti. Tuttavia, si riscontra una grande variabilità fra un individuo e l'altro: se per alcuni l'assunzione d'integratori per la memoria si è rivelata utile, per altri il risultato sperato non è stato raggiunto.

Concludendo, l'uso di integratori per la memoria potrebbe rivelarsi utile in quelle situazioni non patologiche caratterizzate da forte stress e conseguente calo della funzioni cognitive (memoria, attenzione, concentrazione, ecc.), ma l'efficacia derivante dall'assunzione di questi prodotti può variare da persona a persona.