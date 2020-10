Prima di assumere per scopi terapeutici un qualsiasi tipo di preparazione contenente echinacea, ribadiamo come sempre l'importanza di rivolgersi preventivamente al proprio medico.

Non a caso gli integratori di echinacea in commercio sono molto numerosi, vediamo insieme quali sono i più venduti su Amazon .

L'echinacea è una pianta di cui si conoscono diverse specie e 3 di esse, ovvero l' Echinacea angustifolia , l'Echinacea pallida e l'Echinacea purpurea, vengono utilizzate per la preparazione di integratori . Infatti, l'echinacea è ricca di proprietà e le più note sono senza dubbio quelle antivirali e immunostimolanti , motivo per cui gli integratori di echinacea vengono spesso utilizzati con lo scopo di rafforzare le difese immunitarie .

L'integratore in questione è stato trovato ottimo dalla maggior parte degli utenti. C'è chi sta acquistando la seconda confezione. L'integratore è stato riscontrato utile per rafforzare le difese immunitarie e affrontare autunni/inverni senza raffreddore e influenza .

Un integratore in compresse a base di Echinacea, si tratta di Echinacea Bio, un prodotto da agricoltura biologica , da assumere, fino a 3 compresse al giorno, con un bicchiere d' acqua abbondante durante i pasti e nell'ambito di un' alimentazione bilanciata .

Il prodotto al 100% vegano è privo di additivi artificiali, senza magnesio stearato e OGM . L'Echinacea è nota per i suoi benefici per il sistema immunitario , l'assunzione di questo integratore è ideale per chi vuole evitare ingredienti di origine animale e additivi artificiali.

L'Echinacea Vegavero è un integratore naturale venduto in flacone da 750 mg. Si tratta di capsule contenenti estratto di Echinacea purpurea. La confezione contiene 120 capsule in tutto e se ne consiglia l'assunzione di 1 al giorno.

Lo sciroppo all'echinacea immunostimolante per bambini è adatto anche ai vegetariani ed è senza glutine . Favorisce le fisiologiche difese immunitarie dei bambini ed è utile per proteggersi dai disturbi stagionali.

Gli estratti di echinacea ed acerola sono utili per favorire le naturali difese organiche. Lo sciroppo contiene 1 miliardo/dose massima di fermenti tindalizzati (non vitali). E' stato utilizzato il miele di manuka, originario della nuova zelanda, prodotto grazie all'impiego di polline prelevato dai fiori di manuka.

Ecco un'integratore a base di echinacea pensato appositamente per i più piccoli. Si tratta di Immunilflor Sciroppo Junior, un integratore a base di echinacea, propolis , acerola , miele di manuka , fermenti tindalizzati.

Il prodotto è adatto ai vegani senza glutine . Gli utenti Amazon hanno riscontrato effetti positivi dopo un primo periodo di assunzione, per contrastare raffreddori e influenze. Alcuni utenti consigliano di prestare attenzione se si è allergici .

L'echinacea, l'acerola e l'uncaria favoriscono le naturali difese organiche. La rosa canina, invece, ha un'azione ricostituente e di sostegno. La vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Si consiglia l'assunzione di una compressa al giorno sin dai primi freddi.

Echinacea Tintura Madre

Ecco, infine, una tintura madre in gocce a base di estratto di Echinacea angustifolia, concentrato e purissimo, naturale al 100%.

Le tinture madri "Naturalma" sono realizzate mediante un metodo di estrazione esclusivo, che consente di ottenere la massima concentrazione di principi attivi. Sono al 100% analcoliche e totalmente naturali e hanno un sapore gradevole senza zuccheri aggiunti.

La tintura madre di Echinacea è consigliata anche per bambini e donne incinte. L'integratore è prodotto e confezionato in Italia e registrato al Ministero della Salute Italiano. Secondo alcuni utenti si tratta di un prodotto di qualità ed efficace, altri utenti, invece, non hanno riscontrato i risultati sperati e sono rimasti delusi dal prodotto.