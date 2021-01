Insufficienza Venosa: Sintomi e Cure

L' insufficienza venosa è un disturbo patologico della circolazione in cui le vene non veicolano le giuste quantità di sangue dalle estremità al cuore .

Alcuni sintomi - come, ad esempio, pesantezza, gonfiore/tensione alle gambe e dolore lungo una vena varicosa - possono essere accentuati in alcune precise circostanze: gravidanza, ortostatismo prolungato (posizione in piedi ), ciclo mestruale .

I sintomi da insufficienza venosa sono piuttosto variabili: alcuni pazienti lamentano un semplice gonfiore a livello delle gambe, mentre per altri il disturbo può diventare persino invalidante, fino a compromettere seriamente la qualità della vita.

Di seguito sarà rioportata la classificazione clinica dell'insufficienza venosa che prevede la suddivisione in diverse classi:

Cure

Cure, Rimedi e Trattamenti per l'Insufficienza Venosa

Come per la stragrande maggioranza delle patologie, anche nell'insufficienza venosa la cura dipende dalla causa scatenante. Quando possibile, l'intervento medico-farmacologico mira a correggere l'anomalia di fondo; in caso contrario, l'obiettivo principale del trattamento è alleviare i sintomi, al fine di migliorare la qualità di vita di chi ne soffre.

Accorgimenti Pratici

Anzitutto, è importante gestire il quadro clinico del paziente, attraverso il perfezionamento dello stile di vita e delle abitudini alimentari, spesso scorrette. Ricordiamo, infatti, che sia obesità che vita sedentaria contribuiscono ad accentuare i sintomi dell'insufficienza venosa e, talvolta, persino ad innescare la patologia stessa. A tale scopo è necessario istruire il paziente sulla necessità di praticare esercizio fisico costante e regolare, e sull'importanza di seguire una dieta sana e bilanciata, nel pieno rispetto di quanto dettato dall'educazione alimentare.

Tra le altre misure utili per gestire l'insufficienza venosa, ricordiamo:

Utilizzo di calze elastiche/bende a compressione, indicate per alleviare il gonfiore alle gambe e ridurne il dolore;

Evitare di rimanere in posizioni statiche per lunghi periodi: i soggetti che, per motivi lavorativi, sono costretti a rimanere seduti per molte ore, dovrebbero muovere di tanto in tanto gli arti, al fine di favorire il ritorno del sangue al cuore;

Evitare di rimanere in posizione eretta, quasi immobile, per lungo tempo;

Evitare di rimanere in ambienti caldi, ad alta umidità, per lunghi periodi: un simile comportamento favorisce la vasodilatazione;

Applicazione di creme o pomate ad azione capillaro-protettiva, antiedemigena e decongestionante: particolarmente indicate sono le preparazioni formulate con estratti di meliloto, vite rossa, equiseto, anice, maggiorana, amamelide e ginkgo biloba.

La messa in pratica di questi semplici accorgimenti riduce il rischio di insufficienza venosa nei pazienti predisposti e velocizza la guarigione nei soggetti affetti.

Per approfondire:

Farmaci per la Cura dell'Insufficienza Veosa

Se lo ritiene necessario, il medico può decidere di ricorrere alla somministrazione di alcuni farmaci che possono aiutare nell'alleviare la sintomatologia ma che non sono in grado di curare la malattia in sé.

Fra i farmaci che si possono impiegare ritroviamo:

Farmaci flebotonici: aumentano il tono della parete venosa, di conseguenza riducono la sensazione di affaticamento e di pesantezza alle gambe;

Farmaci anticoagulanti (utili, ad esmepio, in presenza di trombosi venosa profonda);

Farmaci fibrinolitici.

Trattamenti Chirurgici

Quando l'insufficienza venosa è associata ad ulcere cutanee di severa entità, ispessimento patologico della pelle (lipodermatosclerosi) e dolore invalidante alle gambe, lo specilaista potrebbe valutare il ricorso al trattamento chirurgico:

Valvuloplastica: prevede la riparazione di una o più valvole del sistema circolatorio alterate da condizioni patologiche, senza tuttavia ricorrere alla loro sostituzione con una protesi.

Rimozione della porzione venosa malata con successivo ricollegamento dei tratti a monte e a valle dell'escissione: indicata in caso di insufficienza venosa dipendente da vene varicose.

Ablazione con radiofrequenza: intervento chirurgico che, grazie all'energia a radiofrequenza, permette di riscaldare la parete delle vene varicose coinvolte nell'insufficienza venosa. È possibile accedere alla vena mediante un piccolo taglio eseguito, generalmente, sopra il ginocchio. Con l'ausilio dell'ecografia, è possibile inserire un catetere nella vena coinvolta nella patologia. All'interno di questo catetere viene trasmessa energia a radiofrequenza (grazie ad una speciale sonda o sorgente): l'energia sottopone la vena al riscaldamento, che va a ledere le sue pareti chiudendola e bloccandola. A questo punto il sangue sarà naturalmente reindirizzato ad un circolo collaterale, scorrendo in una delle vene sane.

Laserterapia: similmente all'intervento precedente, anche la laserterapia si avvale dell'ausilio di una guida ecografica e prevede l'inserimento di un catetere in vena. Un raggio laser, che viene fatto passare attraverso il catetere, rilascia l'energia necessaria per riscaldare la parete della vena varicosa responsabile dell'insufficienza venosa fino ad occluderla. Successivamente, il sangue sarà naturalmente reindirizzato a una delle vene sane attraverso un circolo collaterale.