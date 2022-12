Pensiamo ad una tisana e la mente corre alla classica camomilla . Niente di più sbagliato: oggi le tisane sono sempre più numerose e diverse, così come le erbe funzionali che contengono e i benefici che possono apportare alla nostra mente e al nostro corpo. La crescente opportunità di scelta delle tisane, e per ogni esigenza, va di pari passo con l 'attenzione sempre maggiore a volersi prendere cura del proprio benessere e ritagliarsi spazi personali ed intimi, per coccolarsi e prestare ascolto alle nostre necessità più profonde.

Per vivere le cellule necessitano di ossigeno. Se da un lato questa molecola è essenziale per la sopravvivenza delle cellule stesse, dall'altro, in particolari circostanze, può diventare nociva e dar vita ai radicali liberi : molecole instabili prodotte nella maggior parte delle cellule dell'organismo ( mitocondri ) come sottoprodotto di alcune reazioni metaboliche, ad esempio quando il corpo scompone il cibo ma anche quando si è esposti al fumo di tabacco , all' alcol , allo stress psicofisico prolungato o ai raggi ultravioletti.

Tisane antiossidanti, perché consumarle?

Introdurre sostanze antiossidanti attraverso la propria alimentazione, dunque, è un'ottima mossa e possiamo farlo scegliendo gli alimenti giusti, ma anche bere tisane contenenti vitamine, minerali e ingredienti specifici, può contrastare questo fenomeno e ridurre l'infiammazione.

Ingredienti da ricercare in una tisana antiossidante

Quali sono le erbe funzionali, le vitamine e le altre sostanze contenute in una tisana antiossidante?

Ricco di sostanze fitochimiche utili, come vitamine A, C ed E, elementi minerali, flavonoidi, cumarine, limonoidi, e altri composti. Contiene un gran numero di composti bioattivi con proprietà antiossidanti. Ad esempio i flavonoidi e l'acido ascorbico, comunemente noto come vitamina C , che agisce come una potente molecola antiossidante contro iradicali liberi.

Contiene il gingerolo antiossidante, che è il principale composto bioattivo che combatte le malattie, e tracce di vitamine e minerali come vitamina B3 e B6, ferro, potassio e vitamina C. Aiuta anche a combattere l'infiammazione e stimola il sistema immunitario.

Un sale minerale con spiccate proprietà antiossidanti, capace quindi di combattere lo stress ossidativo dei radicali liberi. Il selenio è un "minerale traccia", il che significa che il corpo ha bisogno solo di una piccola quantità, tuttavia indispensabile. Si trova naturalmente negli alimenti o come integratore. Il selenio è un componente essenziale di vari enzimi e proteine, chiamate selenoproteine, che aiutano a formare il DNA e proteggono dai danni cellulari e dalle infezioni. Ha una spiccata proprietà antiossidante che aiuta ad abbattere i perossidi, che possono danneggiare i tessuti e il DNA, favorendo l'infiammazione ed altri problemi di salute.

Radice di bardana

Molto conosciuta per le sue proprietà diuretiche, depurative, detossificanti, antisettiche ed antiossidanti, svolge un'azione depurativa, drenante e antiossidante. In particolare la radice di bardana contiene una serie di antiossidanti, come la quercetina, gli acidi fenolici e la luteolina, che possono aiutare a proteggere le cellule dai radicali liberi e aiutare a ridurre l'infiammazione in tutto il corpo.

Ben noti per le loro proprietà digestive, hanno anche insospettabili proprietà antiossidanti. Naturalmente ricchi di Vitamina C, Vitamina E, Vitamina K, Minerali come calcio, magnesio, zinco, potassio, selenio e ferro, Antiossidanti come il polifenolo, fibre, i semi di finocchio hanno potenti proprietà antiossidanti che neutralizzano i radicali liberi e combattono lo stress ossidativo.