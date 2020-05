InFormaConMypt: i nostri tips di benessere per mente e corpo

Qual è la vostra strategia per rimettervi in forma? Noi di MyPersonalTrainer abbiamo pensato di condividere con voi i nostri segreti per ritrovare il benessere non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Vi invitiamo quindi a scoprire tutti i nostri consigli per prendersi cura di mente e corpo. Esercizi, ricette e consigli su alimenti da sperimentare, tips per allenarsi e per evitare la routine quando si parla di workout. Se avete delle domande da fare ai nostri esperti, o volete raccontarci come vi allenate o svelarci i vostri segreti di benessere (magari possono essere un suggerimento anche per gli altri!) taggateci nelle vostre stories udando l'hashtag #InFormaConMypt.

Il tips di benessere Tono dell'umore: il ruolo della molecola SAMe Il tono dell'umore è uno stato mentale che dipende sia dalla costituzione individuale, sia dalle modificazioni dovute all'ambiente che ci circonda: le oscillazioni a cui è soggetto alterano il modo di essere e l'affettività di una persona. Quando il tono dell'umore non è in sintonia con le situazioni e gli eventi in cui si è coinvolti, si hanno ripercussioni nei rapporti interpersonali, nella capacità di concentrarsi, nell'efficienza lavorativa ed in altri ambiti della vita quotidiana >>> Continua a leggere qui per approfondire.

La pillola di cucina La nostra Alice rivisita un classico della tradizione: la torta di mele. Ne esistono moltissime versioni, quella preparata in questa video ricetta è gluten free. Per il composto, infatti, si utilizza la farina di riso al posto della farina bianca. Questa torta è davvero morbidissima, ma se volte renderla ancora più soffice provate a dividere i tuorli dagli albumi, e di montare i bianchi a neve ben ferma: gli albumi andranno aggiunti come ultimo ingrediente per dare vaporosità e volume al composto. Per un gusto più particolare potete aggiungere 2 ingredienti che si accompagnano benissimo con le mele: uvetta e cannella. Guarda il video Guarda il video su youtube

Le nostre dirette per allenarci insieme Avete voglia di allenarvi insieme ai nostri Fitfluencer? Ecco gli orari delle dirette che potrete seguire sul nostro canale Instagram e sulla nostra pagina Facebook, non mancate a questi appuntamenti per ritrovare benessere e buonumore. Lunedì 11 maggio ore 18:00 Allenamento con Federico Trombini Giovedì 14 maggio ore 17:00 Lezione di Yoga con YogaEssential