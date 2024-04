Infezioni Vaginali: quali sono i sintomi e come si curano?

La vaginite fungina è tipicamente dovuta a Candida , in particolare a Candida albicans (ma non bisogna dimenticare anche il ruolo di Candida tropicalis e Candida krusei.

La vaginosi batterica è un'infezione vaginale caratterizzata da una profonda alterazione delle diverse popolazioni di batteri che normalmente popolano la vagina e che vivono in una condizione di equilibrio reciproco ( microflora vaginale o, come la definisce oggi la ricerca scientifica, microbioma vaginale ). A ricoprire un ruolo chiave nell'insorgenza della vaginosi batterica è la diminuzione dei lattobacilli , batteri fondamentali a mantenere in equilibrio i microrganismi batterici potenzialmente patogeni, come Gardnerella vaginalis e Mycoplasma hominis (a un calo dei lattobacilli segue un aumento di questi batteri). Ciò spiega la prevenzione si basi su strategie atte a preservare il microbioma vaginale, come il mancato abuso di antibiotici, l'evitare di usare detergenti aggressivi, l'uso di probiotici specifici ecc. Qualsiasi donna può sviluppare una vaginosi batterica; tuttavia, sono più a rischio coloro che:

Questo articolo si propone di descrivere alcune caratteristiche salienti delle infezioni vaginali, come le cause, le vie di contagio , i sintomi e la prevenzione; inoltre, fornisce informazione dettagliate in merito a più comuni agenti causali.

Le infezioni vaginali sono condizioni di natura infettiva che interessano la vagina e la vulva della donna. Le infezioni vaginali possono essere dovute a batteri , funghi, parassiti e virus; l'elenco dei microrganismi che le causano comprende anche gli agenti causali di importanti malattie sessualmente trasmissibili , come la clamidia, la gonorrea, la tricomoniasi e l' herpes genitale . Se diagnosi e terapia sono tempestive, la maggior parte di esse ha un decorso benevolo, senza complicanze; alla luce di ciò, ai primi sintomi e segni di un'infezione vaginale è bene contattare immediatamente il proprio medico o il ginecologo di fiducia e fissare un appuntamento. Secondo le statistiche, il 90% dei casi di infezione vaginale riguarderebbe donne in età riproduttiva .

Le possibili vie contagio sono diverse. Sicuramente, il rapporto sessuale non protetto è una delle principali, specie nel caso di malattie sessualmente trasmissibili come gonorrea, clamidia, tricomoniasi e herpes genitale; la trasmissione delle infezioni vaginali, tuttavia, può avvenire anche mediante l' uso promiscuo di asciugamani intimi , biancheria intima , saponi per l' igiene intima e lenzuola .

Innanzitutto, è fondamentale ricorrere all' uso del preservativo in occasione di rapporti sessuali con partner poco conosciuti o a rischio d'infezione.

Candida albicans

Candida albicans: Cos’è?

Candida albicans è un micete del genere Candida che, in gran parte della popolazione, vive in simbiosi con la microflora batterica presente sul corpo umano, senza recare alcun danno.

In condizioni a essa favorevoli, tuttavia, tale microrganismo prolifera indiscriminatamente, rendendosi protagonista di una processo infettivo più o meno rilevante (le condizioni favorevoli comportano la trasformazione di Candida albicans da microorganismo commensale ad opportunista).

L'infezione da Candida albicans è detta candida o candidosi.

Per approfondire:

Candida albicans: Cause e Contagio

A favorire la proliferazione patogena di Candida albicans a livello vaginale sono, principalmente, quelle condizioni che compromettono la microflora batterica presente sul corpo umano e quelle che causano immunodepressione.

Tra le condizioni capaci di pregiudicare la microflora batterica e connesse a infezioni vaginali da Candida, spiccano l'assunzione inappropriata di antibiotici e l'eccessivo utilizzo di detergenti intimi; tra le condizioni responsabili di immunodepressione, invece, figurano l'AIDS, l'uso di farmaci immunosoppressori o corticosteroidi, la chemioterapia, il diabete mellito e alcune carenze vitaminiche.

È da segnalare che sembra esserci un'associazione anche tra l'insorgenza della candidosi vaginale e circostanze come la gravidanza, la terapia ormonale a base di estrogeni e l'utilizzo della pillola anticoncezionale estroprogestinica.

Le infezioni vaginali provocate da Candida albicans sono trasmissibili per via sessuale, tramite l'utilizzo promiscuo di asciugami, saponi intimi e biancheria, e per via materno-fetale.

Candida albicans: Sintomi della Candida Vaginale

L'infezione vaginale da Candida albicans provoca: bruciore circoscritto, dispareunia, dolore durante la minzione, eritema localizzato, ipersensibilità, perdite vaginali biancastre simili a ricotta, prurito intenso e continuo.

Candida albicans: la Cura della Candida Vaginale

La terapia delle infezioni vaginali da Candida albicans si basa sulla somministrazione orale di antifungini, associati ad una cura locale specifica (applicazione di creme, pomate, ovuli specifici) e ad un'integrazione di fermenti lattici per il ripristino della flora batterica intestinale. Nonostante, di primo acchito, la terapia per la cura delle infezioni da candida possa sembrare piuttosto semplice, in realtà non sempre risulta così: infatti, la Candida tende a recidivare, manifestando ferocemente i propri sintomi. Per questo motivo, la prevenzione, specie dopo aver contratto l'infezione per la prima volta, risulta indispensabile per minimizzare il rischio di ricadute.

Per approfondimenti: leggi l'articolo sui farmaci per la cura della candidosi vaginale e quello sui farmaci per la cura delle micosi vaginali.

Il trattamento delle infezioni vaginali da Candida albicans si basa, innanzitutto, sull'impiego di farmaci antimicotici, ossia medicinali dallo specifico potere anti-fungino; in secondo luogo, prevede l'astensione temporanea dall'attività sessuale e un'attenzione particolare per igiene personale (uso di detergenti delicati) e alimentazione (integrazione di fermenti lattici; evitare il consumo di dolci; ecc).

La cura delle infezioni vaginali da Candida albicans è solo in apparenza semplice: Candida albicans, infatti, tende a recidivare, soprattutto nei soggetti a rischio.

Al termine delle terapie, quindi, è molto importante mettere in pratica scrupolosamente le norme di prevenzione indicate contro le infezione da questo fungo:

Per approfondimenti, si consiglia la lettura degli articoli: