Infezione alla prostata: quali sono i sintomi?

Tra i disturbi maschili più comuni e spiacevoli, le infezioni alla prostata ricoprono un ruolo di primo piano. Come suggerisce il nome, questi processi infettivi colpiscono la prostata, organo grosso quanto una noce deputato alla sintesi del liquido prostatico , perciò adibito alla funzione riproduttiva.

Per approfondire:

Il termine "infezione" per definire l' infiammazione della prostata è corretto soltanto quando la prostatite ha una natura infettiva.

In questo articolo, il tema d'interesse è la prostatite a origine infettiva, in altre parole l' infezione della prostata .

Nella maggior parte dei casi (90-95% dei casi), le infiammazioni della prostata sono idiopatiche , ossia sono il risultato di cause sconosciute; queste forme di prostatite hanno una natura cronica, sono dette anche prostatiti non-batteriche (o abatteriche ) e comprendono quella condizione che un tempo i medici definivano prostatodinia .

La prostatite è un processo infiammatorio della ghiandola prostatica, che può decorrere in forma acuta o cronica .

La contaminazione batterica della prostata può avvenire in vari modi:

Non esistono evidenze scientifiche a supporto della tesi secondo cui la prostatite di origine batterica favorirebbe lo sviluppo di una qualche neoplasia a carico della prostata.

L'infezione alla prostata rappresenta una condizione d'emergenza, che se non trattata o trattata in ritardo può comportare importanti complicazioni. Tra le potenziali complicanze delle infezioni prostatiche non curate, o curate tardivamente, si segnalano:

Per approfondire:

Inoltre, è da segnalare che, non di rado, in presenza di infezioni alla prostata, la ghiandola prostatica risulta essere, all'esame palpatorio, ingrossata, calda, soffice e di consistenza nodulare.

I sintomi che contraddistinguono le infezioni alla prostata variano in funzione dell' agente eziologico responsabile della patologia; allo stesso modo, anche l'intensità dei prodromi (cioè i sintomi che precedono le manifestazione classiche) è fortemente dipendente dal patogeno coinvolto, oltre che dallo stato di salute generale del paziente e dall'età.

Successivamente, passa all' esame fisico (o esame obiettivo ), il quale, nel caso specifico, prevede la visita dei genitali, la palpazione dell'addome e dei linfonodi inguinali , e l' esplorazione rettale digitale , un test – quest'ultimo – indispensabile per stabilire le condizioni della prostata (infiammazione, consistenza, dimensioni ecc.).

Prima di visitare il paziente, il medico (un urologo o un andrologo ) si informa sui sintomi presenti e in merito alla storia clinica (stato generale di salute, abitudini di vita, farmaci assunti ecc.).

La diagnosi precoce costituisce la premessa ideale per minimizzare il rischio di complicanze: difatti, è importante rivolgersi al medico fin dai primissimi sintomi, senza esitare o temporeggiare.

Come si cura?

Poiché sono dovute a batteri, le infezioni della prostata necessitano di una terapia antibiotica.

Dato che la prostata è scarsamente sensibile all'azione degli antibiotici, il trattamento a base di questi farmaci deve protrarsi per diverse settimane affinché produca gli effetti sperati (ossia determini l'eliminazione, dall'organismo, dell'agente infettivo scatenante).

Un aspetto molto importante della terapia antibiotica per le infezioni prostatiche è non interrompere le assunzioni al primo miglioramento della sintomatologia, ma continuarle fino a quando indicato dal medico curante; solo così, infatti, è possibile guarire senza il rischio di ricadute e nel minor tempo.

Infezione alla prostata: quali antibiotici usare?

Per il trattamento delle infezioni alla prostata occorrono antibiotici in grado di penetrare la capsula prostatica, il caratteristico involucro di tessuto connettivo che avvolge la ghiandola.

Tra gli antibiotici con la suddetta proprietà (quindi adatti alla cura delle infezioni prostatiche), figurano:

Fluorochinoloni come l'ofloxacina, la ciprofloxacina, la levofloxacina e la norfloxacina;

come l'ofloxacina, la ciprofloxacina, la levofloxacina e la norfloxacina; La doxiciclina , una tetraciclina;

, una tetraciclina; Il trimetoprim-sulfametoxasolo ;

; Macrolidi come l'eritromicina e la claritromicina.

Il medico sceglie l'antibiotico da somministrare al paziente in base all'agente infettivo responsabile dell'infezione: chiaramente, opta per quello che più adatto all'eliminazione del batterio causa dell'infezione.

Per approfondire:

Quanto dura la terapia antibiotica?

La durata della terapia antibiotica varia a seconda che l'infezione prostatica sia acuta o cronica:

In caso di infezioni acute, il trattamento antibiotico dura sicuramente più di 2-3 settimane ; talvolta, si prolunga fino a 6 settimane .

; talvolta, si prolunga . In caso di infezioni croniche, invece, può durare da un minimo di 6 settimane a un massimo di anche 5-6 mesi (chiaramente, quando le tempistiche sono così lunghe, sono previsti cicli di trattamento alternati a brevi interruzioni).

Cosa fare in caso di complicanze?

La formazione di un ascesso prostatico impone il ricorso alla chirurgia per drenare il pus.

La batteriemia e la sepsi richiedono una cura antibiotica ulteriore, da aggiungersi a quella contro i patogeni responsabili della prostatite acuta, e da eseguirsi in ambito ospedaliero sotto la stretta osservazione di un medico; batteriemia e sepsi, infatti, rappresentano due emergenze sanitarie che richiedono l'intervento immediato di personale specifico esperto in materia.

Infine, l'incapacità di urinare costringe i pazienti a ricorrere all'uso del catetere vescicale, per svuotare la vescica.

Altri farmaci utili in caso di infezione della prostata

Per mitigare la sintomatologia connessa a un'infezione della prostata, il medico curante potrebbe prescrivere un FANS (Farmaco Antinfiammatorio Non-Steroideo) contro il dolore e/o un alfa-bloccante per rilassare la muscolatura liscia di vescica e prostata, e in questo modo agire contro il disturbi urinari.

Stile di vita, dieta e altri rimedi

In presenza di infezioni alla prostata, specialmente nel caso delle forme acute, i medici raccomandano ai pazienti di bere molta acqua (per favorire l'eliminazione dei batteri e recuperare i liquidi persi per la febbre) e astenersi dalla pratica sessuale (N.B: anche il partner dovrebbe seguire la medesima terapia antibiotica).

Inoltre, ritengono sia utile ad alleviare/contenere la sintomatologia:

L'utilizzo di un cuscino per sedersi (l'ideale sarebbe un cuscino a ciambella);

L'eliminazione temporanea dalla dieta di sostanze come il caffè, l'alcol e le spezie (in quanto considerate "irritanti");

I bagni caldi;

L'astensione temporanea del ciclismo a qualunque livello di intensità (quindi anche la semplice biciclettata per il centro urbano), in quanto sedersi sulla sella della bici comporta una pressione ai danni della prostata.

Per approfondire: