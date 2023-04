Infezioni al dente

Le infezioni del cavo orale sono molto numerose e possono differenziarsi per gravità, origine e, chiaramente, tipologia di lesione. In questi capitoli passeremo in rassegna tutte le principali infezioni dentali, cercando di mettere in evidenza cause, sintomi e terapie possibili per rovesciare l'infezione, allontanare il batterio e prevenire eventuali recidive. Ricordiamo brevemente che la stragrande maggioranza delle infezioni dentali - dalla carie più semplice al più complesso ascesso dentale - richiede un intervento dentistico immediato per scongiurare la soluzione più estrema e preoccupante in assoluto: l' estrazione del dente .

Nella maggior parte dei casi, le infezioni ai denti sono di natura batterica. In tal senso, gli agenti batterici più coinvolti appartengono alla specie Streptococcus mutans, in particolare i ceppi cricetus, rattus, ferus, sobrinus. Anche il batterio Lactobacillus acidophilus , pur non costituendo il principale agente scatenante le infezioni dentarie, può favorire o supportare i processi infettivi a carico dei denti (a causa della sua spiccata capacità di inacidire l'ambiente in cui si trova). Ricordiamo brevemente che il Lactobacillus acidophilus produce acido lattico a partire dalla fermentazione del glucosio ; pertanto, una carica elevata di questo bacillo riduce il pH orale e, indebolendo lo smalto , incoraggia le infezioni.

I pazienti colpiti da infezioni dentali più profonde, come ascessi , granulomi o cisti , possono invece accusare sintomi più seri e pericolosi, come ad esempio febbre alta , difficoltà della deglutizione , dolore ad aprire la bocca e, in alcuni casi gravi, perfino difficoltà respiratorie . Nei casi di estrema gravità, le infezioni dentali possono propagarsi nei vari distretti dell'organismo fino a provocare sepsi , mettendo pericolosamente a repentaglio la vita stessa del paziente.

Non è sempre così immediato accorgersi di un'infezione dentale in corso, soprattutto se non si sono eseguiti interventi dentali nel breve periodo.

Infezioni dentali asintomatiche

Non tutte le infezioni dentali esordiscono con sintomi precisi e specifici.

Il granuloma - come vedremo nella seconda parte dell'articolo - merita un approfondimento a se stante: si tratta di una tipica complicanza di carie, scheggiature dentali o traumi ai denti, provocata essenzialmente da un'infezione proveniente dal canale radicolare. Il granuloma è un'infezione equivoca che, in genere, non esordisce con alcun sintomo particolare. La pericolosità di questo tipo d'infezione dentale consiste proprio nella sua asintomaticità: non trattando il disturbo fin dai primissimi stadi, il granuloma può rimanere silente per moltissimo tempo, evolvendo inaspettatamente in fistole o cisti dentali molto più pericolose dell'infezione iniziale.

Abbiamo riportato questo esempio per far comprendere che, pur essendo asintomatca, un'infezione non dev'essere trascurata né tantomeno ignorata.