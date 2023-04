Infezione al dente: complicanze e prevenzione

Quando non trattati in modo adeguato, i denti colpiti da infezioni possono andare incontro a complicanze estremamente gravi e pericolose.

Anche una semplice carie non dev'esser ignorata: difatti, pur trattandosi di un'infezione dentale di superficie, il prosieguo lento ma inesorabile del processo distruttivo sostenuto dai batteri può pian piano provocare un danno devastante nel lungo termine. Le più comuni malattie che possono insorgere come complicanza delle infezioni dentarie sono di seguito descritte:

Prevenzione delle infezioni ai denti

Un'adeguata igiene orale pluriquotidiana costituisce la regola numero uno per prevenire le infezioni dentali. L'utilizzo regolare e combinato di spazzolino, dentifricio, filo interdentale e collutorio protegge i denti dall'attacco dei batteri, rendendoli nel contempo sani, forti e resistenti alle infezioni. Ricordiamo brevemente che un'insufficiente rimozione dei residui di cibo e placca dai denti predispone enormemente al rischio d'infezioni dentali d'ogni tipo, spaziando dalla carie più semplice al più articolato ascesso.

Per proteggere ulteriormente i denti dagli insulti batterici, si raccomanda vivamente di sottoporsi alla detartrasi ogni 6-12 mesi. La pulizia dentale professionale è estremamente utile per rimuovere le ostinate concrezioni di tartaro e placca dai denti, non rimovibili mediante la semplice pulizia con lo spazzolino manuale od elettrico.

Un'altra strategia profilattica molto importante per abbattere il rischio d'infezioni dentali già durante l'infanzia è la sigillatura dei denti: si tratta di una procedura dentistica da eseguire non appena i denti da latte lasciano il posto a quelli permanenti. La sigillatura dei denti prevede l'applicazione di una speciale resina fluida (sigillante) sulla superficie masticatoria dei denti sani (in particolare, sui molari). Questa speciale pratica dentistica, semplice e totalmente indolore, offre una completa protezione dallo sviluppo di infezioni dentali nei denti in cui è stata eseguita.

Per approfondire:

Per approfondire: