Infezioni al dente: classificazione, cause, sintomi e terapie

Essendo un prelibato bersaglio d'infezioni di ogni tipo, anche i denti si trovano spesso nel mirino dei batteri. Questi nemici microscopici dei denti, attirati da residui di cibo imputridito imprigionati tra gli elementi dentali, aggrediscono lo smalto e, raggiunta la dentina, continuano imperterriti il loro cammino verso la polpa dentale. Grossomodo, è così che i batteri danno vita alla maggior parte delle infezioni dentali, dalle carie più semplici alle più complesse pulpiti.

Le infezioni ai denti sono numerose e variegate, ed ognuna di esse si distingue per causa scatenante e sintomi con cui si manifesta (per approfondire vedi l'articolo introduttivo sulle infezioni dentali).

Shutterstock

Tabella delle infezioni dentali

Per semplificare l'analisi ed offrire un'immediata comprensione dell'argomento, in tabella sono riportate tutte le principali infezioni dentali. Invitiamo il lettore a soffermarsi su cause e sintomi per anticipare le infezioni, arginandole eventualmente sul nascere. Nella seguente trattazione verranno esposte anche le terapie al momento disponibili per allontanare il focolaio infettivo.