Indigestione sintomi: quali sono? Cosa fare e rimedi utili

Che cos'è l'Indigestione? L'indigestione - o dispepsia - è una sgradevole sensazione di fastidio e/o dolore che si localizza nella parte superiore dell'addome e che si verifica nel momento in cui lo stomaco è impegnato nei processi digestivi. Quasi tutti, almeno una volta nella vita, vanno incontro a indigestione; per alcune persone, tuttavia, il fenomeno potrebbe essere ricorrente. In questi casi, è opportuno approfondire la questione con il medico poiché la dispepsia potrebbe essere indice della presenza di condizioni di base che necessitano di un trattamento specifico. A seconda della frequenza di comparsa della cattiva digestione è possibile distinguere: Indigestione occasionale : come dice la parola stessa, la dispepsia si manifesta occasionalmente;

: come dice la parola stessa, la dispepsia si manifesta occasionalmente; Indigestione cronica : la dispepsia si presenta regolarmente per settimane o mesi;

: la dispepsia si presenta regolarmente per settimane o mesi; Indigestione funzionale: la dispepsia si presenta con sintomi cronici, ma senza una causa specifica. Generalmente, cause e trattamento dipendono dal tipo di dispepsia che affligge il paziente. Shutterstock

Sintomi indigestione Come capire se si è fatta indigestione? L'indigestione si caratterizza per la percezione di una fastidiosa sensazione a livello dello stomaco che può essere o meno associata a dolore e ai seguenti sintomi: Bruciore allo stomaco (parte superiore);

Sensazione di pienezza sgradevole;

Senso di sazietà precoce durante il pasto;

Gonfiore addominale;

Eruttazione;

Nausea;

Rigurgito;

Talvolta vomito. Molte delle persone che soffrono di indigestione possono anche soffrire di reflusso acido, ossia possono sperimentare la risalita del contenuto acido dello stomaco lungo l'esofago. Va precisato, tuttavia, che non è detto che una persona che soffre di indigestione debba per forza manifestare tutti i sopra citati sintomi; difatti, potrebbe manifestarne solo alcuni. Inoltre, nella manifestazione della dispepsia potrebbe esserci una certa variabilità fra un individuo e l'altro. Quanto tempo può durare un'indigestione? I sintomi dell'indigestione possono durare da alcuni minuti ad alcune ore dopo aver mangiato. Difatti, lo stomaco impiega circa 3,5 ore per digerire un pasto prima di "trasferirlo" all'intestino. Se i sintomi perdurano per più tempo e/o causano particolare disagio, è opportuno rivolgersi al medico. Leggi anche: Sintomi Indigestione

Cause Quali sono le cause dell'Indigestione? Le cause d'indigestione possono essere molteplici. Nel caso in cui questa si manifesti in maniera sporadica, la causa potrebbe essere ricondotta a: Un pasto troppo abbondante o particolarmente ricco;

Un pasto consumato troppo velocemente;

Assunzione di un qualche alimento non ben tollerato;

Eccesso di alcolici. Nel caso in cui l'indigestione e i suoi sintomi si manifestino frequentemente e nel lungo termine, invece, l'individuazione della causa potrebbe essere più complicata, in quanto la dispepsia potrebbe rappresentare la conseguenza di una qualche condizione o malattia di base non ancora diagnosticata, ma che necessita di un controllo adeguato o di un trattamento mirato. Fra le cause organiche che possono essere alla base della comparsa dell'indigestione e dei suoi sintomi ritroviamo: Gastrite;

Ulcera gastroduodenale, ulcera peptica;

Malattia da reflusso gastroesofageo;

Ernia iatale;

Rallentato svuotamento gastrico che, a sua volta, può essere causato da patologie come diabete, disturbi neurologici o infezioni virali, oppure dall'assunzione di alcuni tipi di farmaci;

Infezioni da Helicobacter pylori;

Celiachia;

Intolleranze alimentari;

Calcoli biliari;

Patologie neoplastiche maligne del tratto digerente;

Assunzione di alcuni tipi di farmaci. Stress e ansia - sebbene non provochino direttamente indigestione - possono comunque essere coinvolti nella sintomatologia ed esacerbare la dispepsia quando questa si manifesta. In alcuni casi, invece, le manifestazioni croniche di indigestione risultano essere prive di una causa evidente ; in questo caso di parla quindi di dispepsia funzionale .

Diagnosi La diagnosi di indigestione si basa sostanzialmente sulla valutazione dei sintomi e della storia clinica del paziente. Se la dispepsia è un evento isolato o comunque occasionale, il medico rassicurerà il paziente fornendogli informazioni utili su come prevenire ulteriori indigestioni future. Se, invece, la dispepsia si manifesta in forma cronica e/o si associa ad altri sintomi più o meno severi (come, ad esempio, quelli elencati nel precedente capitolo), il medico procederà con analisi più approfondite. In questo caso potrà quindi prescrivere al paziente l'esecuzione di diversi tipi di esami e test, come ad esempio: Analisi del sangue;

Gastroscopia;

Radiografia;

TAC;

Analisi delle feci;

Ecc. In funzione del sospetto diagnostico, inoltre, il medico potrà indirizzare il paziente verso visite specialistiche specifiche.