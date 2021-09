Indapamide: A Cosa Serve, Come si Assume, Effetti Collaterali

Generalità Che Cos'è l'Indapamide e Caratteristiche generali L'indapamide è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci diuretici. Shutterstock Indapamide - Struttura Chimica Somministrata per via orale, l'indapamide è contenuta all'interno di numerosi medicinali, sia da sola che in associazione ad altri principi attivi. Per essere dispensati, tali medicinali necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, poiché molti di essi sono classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (il alcuni casi il paziente deve corrispondere un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Indapamide Delapride® (in associazione a delapril)

Dinapres® (in associazione a delapril)

Indapamide Aurobindo®

Indapamide DOC®

Indapamide Mylan®

Indapamide Sandoz®

Ipamix®

Lopridam® (in associazione a perindopril e amlodipina)

Millibar®

Natrilix®

Normopress® (in associazione ad atenololo)

Pressural®

Veroxil®

A Cosa Serve? Quando si Usa l'Indapamide e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'uso dell'indapamide è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere l'Indapamide Prima di assumere l'indapamide è necessario informare il medico se ci si trova in una o più delle seguenti condizioni: Iponatriemia in corso o se si è sofferto in passato di questa condizione;

Ipopotassiemia presente o passata ch può peggiorare con l'uso dell'indapamide e che risulta particolarmente rischiosa nei seguenti pazienti: Anziani; Con cirrosi epatica; Denutriti o in terapia con altri farmaci; Con malattie cardiache di qualsivoglia tipo; Con disturbi del ritmo cardiaco.

Gotta;

Diabete;

Diminuita funzionalità renale;

Problemi epatici. Inoltre, è opportuno usare particolare cautela se: Il paziente ha un aumento dei livelli di calcio nel sangue , poiché i diuretici come l'indapamide possono indurre un aumento della calcemia, sebbene lieve e transitorio. È opportuno segnalare, tuttavia, che l'aumento dei livelli ematici di calcio può essere causato anche da un funzionamento anomalo delle paratiroidi.

, poiché i diuretici come l'indapamide possono indurre un aumento della calcemia, sebbene lieve e transitorio. È opportuno segnalare, tuttavia, che l'aumento dei livelli ematici di calcio può essere causato anche da un funzionamento anomalo delle paratiroidi. Il paziente manifesta diminuzione della vista o dolore agli occhi. Questi potrebbero essere sintomi dell'accumulo di liquido nello strato vascolare dell'occhio (effusione coroideale) o di un aumento della pressione oculare che possono insorgere da qualche ora a settimane dopo l'assunzione dell'indapamide. I pazienti che in passato hanno manifestato allergia alle penicilline o alle sulfonamidi possono essere esposti ad un più alto rischio di sviluppare tali effetti. Se non trattate, queste condizioni possono portare alla perdita permanente della vista. Inoltre, è opportuno sapere che, durante il trattamento con l'indapamide, si sono verificati casi di fotosensibilità. Qualora ciò dovesse accadere, è necessario sospendere il trattamento e contattare subito il medico. Nel caso in cui sia necessario iniziare una terapia con indapamide, pertanto, è opportuno proteggere adeguatamente le aree esposte al sole o ai raggi artificiali UVA. NOTA BENE L'uso dell'indapamide in bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età non è consigliato .

e con meno di 18 anni di età . L'indapamide normalmente non influenza le capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari; tuttavia, in alcuni casi si sono verificati effetti connessi alla riduzione della pressione sanguigna (come stanchezza e capogiri), soprattutto all'inizio del trattamento o quando l'indapamide è associata ad altri farmaci antipertensivi. Per questa ragione, si raccomanda cautela.

Per chi svolge attività sportiva, l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può comunque determinare positività ai test antidoping.

Meccanismo d'Azione Come Funziona l'Indapamide e Come Agisce? L'indapamide è un principio attivo diuretico derivato della sulfonamide, non tiazidico, ma farmacologicamente affine ai diuretici tiazidici. Essa agisce inibendo il riassorbimento del sodio a livello del segmento corticale di diluizione. L'indapamide aumenta l'escrezione urinaria di sodio e cloruri e, sebbene in misura minore, anche quella del potassio e del magnesio, incrementando in questo modo la diuresi ed espletando un'azione antipertensiva. L'attività antipertensiva compare a dosi che inducono un effetto diuretico di moderata intensità. Grazie alla sua azione antipertensiva, l'indapamide favorisce un miglioramento della compliance arteriosa e la riduzione delle resistenze arteriolari e periferiche totali. L'indapamide espleta la sua attività farmacologica mediante un meccanismo d'azione doppio in quanto da un lato determina una contrazione del volume plasmatico conseguente all'inibizione del riassorbimento del sodio a livello dell'epitelio tubulare-distale, mentre dall'altro lato riduce le resistenze periferiche normalizzando l'iperattività vasale attraverso un'azione diretta, probabilmente in seguito alla riduzione degli scambi ionici attraverso la membrana delle stesse pareti vascolari.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra l'Indapamide e in Quali Dosi? L'indapamide è disponibile all'interno di compresse, compresse a rilascio prolungato e capsule a rilascio prolungato, all'interno delle quali può trovarsi in differenti concentrazioni. Forma farmaceutica e dose da assumere verranno stabilite dal medico per ciascun paziente, pertanto, si raccomanda di attenersi alle indicazioni da esso fornite. Ad ogni modo, capsule o compresse che siano, queste devono essere deglutite intere con acqua e non devono essere masticate. Per maggiori informazioni, leggere il foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere e consultare il medico, oppure rivolgersi al farmacista. Dimenticanza di una Dose In caso ci si dimentichi di assumere una dose di indapamide, NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza, ma prendere la dose successiva all'orario prestabilito.

Gravidanza e Allattamento L'Indapamide può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'uso dell'indapamide NON è raccomandato in gravidanza. In caso di gravidanza pianificata o confermata, pertanto, è necessario iniziare un trattamento alternativo all'indapamide il prima possibile. Poiché l'indapamide viene escreta nel latte materno, il suo impiego deve essere evitato nelle madri che allattano al seno. Pertanto, nel caso in cui si rendesse necessaria una terapia a base di indapamide, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della loro condizione, cosicché questa figura sanitaria possa indicare il da farsi e intraprendere un trattamento diverso.