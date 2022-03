Inclisiran: Cos'è, A Cosa Serve, Effetti Collaterali

Generalità

Che cos'è Inclisiran e caratteristiche generali

Inclisiran è il nome di un principio attivo indicato per contrastare elevati livelli ematici di colesterolo, in particolare, di colesterolo LDL.

Shutterstock

Si tratta di un farmaco di recente approvazione il cui impiego è stato autorizzato dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) nel dicembre del 2020.

L'inclisiran è disponibile in un'unica specialità medicinale avente nome commerciale Leqvio® e prodotta da Novartis®.

Il costo di inclisiran è molto elevato (nell'ordine delle migliaia di euro), ma si pone come farmaco innovativo nell'ambito della lotta contro il colesterolo elevato per il suo particolare meccanismo d'azione e per la modalità e la frequenza di somministrazione: iniezione sottocutanea da praticare due volte l'anno.

Tali caratteristiche hanno spinto alcuni medici a definire l'inclisiran come una sorta di "vaccino anti-infarto". Naturalmente, tale definizione è impropria, in quanto - nonostante via di somministrazione e frequenza di assunzione possano ricordare in un qualche modo una sorta di ciclo vaccinale - di fatto non si tratta di un vaccino, ma di un farmaco che certamente può rappresentare una svolta nel trattamento dell'ipercolesterolemia in determinate categorie di pazienti.

A questo proposito, si segnala che nelle prime settimane di marzo 2022, tramite comunicato stampa, il Centro Cardiologico Monzino ha comunicato di aver arruolato i primi tre pazienti che prenderanno parte ad uno studio multicentrico internazionale denominato Victorion-2. Tale studio vedrà il coinvolgimento di oltre 10.000 pazienti in tutto il mondo, con l'obiettivo di dimostrare che il farmaco in questione è in grado di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari gravi (quali ad esempio, infarto e ictus), dimezzando i livelli di colesterolo "cattivo" o colesterolo LDL (LDL-C).

Maggiori informazioni sullo studio sono reperibili qui.

Nel corso di quest'articolo, invece, ci occuperemo delle principali caratteristiche del principio attivo inclisiran, il cui uso, lo ricordiamo, è già approvato nel nostro Paese.