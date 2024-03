La comunicazione svolge un ruolo fondamentale nel costruire le nostre relazioni e nel determinare la qualità della nostra vita sociale. Ma come si fa a comunicare in maniera efficace e assertiva?

La comunicazione è l'elemento portante della nostra socialità . Essa gioca un ruolo cruciale nelle dinamiche relazionali essendo alla base delle interazioni che abbiamo con gli altri attorno a noi. Tuttavia, non è sempre facile comunicare senza equivoci o fraintendimenti: per proteggere l'integrità del nostro messaggio e prevenire possibili malintesi, è importante fare in modo che la nostra comunicazione sia efficace e assertiva.

Comunicare in maniera efficace significa essere in grado di esprimersi in modo chiaro e comprensibile , riuscendo, anche, a capire gli altri e ad ascoltarli in maniera attiva. Una buona comunicazione presuppone un certo grado di consapevolezza delle proprie idee ed emozioni e consiste nella capacità di trasmettere il proprio messaggio in modo funzionale al contesto e al destinatario . Inoltre, implica la gestione dei conflitti in modo costruttivo, senza compromettere la qualità delle relazioni coinvolte. La comunicazione efficace ci permette di cogliere le componenti emotive e cognitive che caratterizzano le interazioni umane, pertanto, quando fallisce, i nostri rapporti con le persone che ci circondano potrebbero facilmente essere messi a rischio.

Non tutte le forme di comunicazione sono ugualmente efficaci. Per apprezzare l'importanza della comunicazione efficace , è necessario conoscere le diverse modalità che usiamo per esprimerci. Vengono individuati diversi stili comunicativi, con conseguenze che hanno un impatto sulla qualità delle nostre relazioni interpersonali.

Per superare i limiti degli stili passivo, aggressivo e passivo-aggressivo, è utile adottare uno stile di comunicazione assertivo , che si rivela l'approccio comunicativo più efficace. L'assertività è una competenza comunicativa che consente l'espressione dei nostri pensieri, sentimenti e bisogni in modo chiaro, diretto e rispettoso. È uno stile di comunicazione che si basa sulla consapevolezza di sé e degli altri , sull'accettazione delle proprie emozioni e sulla capacità di negoziare soluzioni soddisfacenti per tutte le parti coinvolte.

È impossibile non comunicare

All'interno delle nostre interazioni quotidiane, il linguaggio è la chiave primaria per comunicare i propri bisogni e manifestare idee ed emozioni. Ma quando parliamo di comunicazione gli aspetti linguistici non sono gli unici da considerare. Secondo i teorici della scuola di Palo Alto, punto di riferimento per la ricerca in comunicazione, è importante considerare anche gli aspetti non verbali, come i gesti, la postura, lo spazio occupato, e gli aspetti paraverbali, come il timbro o la velocità della locuzione.

In effetti, anche quando restiamo in silenzio, esprimiamo ugualmente qualcosa, pertanto è davvero impossibile non comunicare: è molto importante sviluppare una consapevolezza più profonda dei processi comunicativi e delle dinamiche relazionali. Adottare strategie più efficaci per gestire le interazioni quotidiane e promuovere una comunicazione chiara, aperta e rispettosa ci permette di creare connessioni profonde e autentiche con gli altri, facilitando la risoluzione dei conflitti e promuovendo una maggiore armonia nelle nostre relazioni personali e professionali. Coltivare la consapevolezza di sé e adottare i principi di comunicazione assertiva è utile ad arricchire il nostro repertorio di strumenti e interazioni all'interno della nostra vita sociale. La comunicazione efficace e assertiva migliora la qualità delle nostre relazioni e contribuisce al nostro benessere emotivo e relazionale.

