Impetigine: Cos'è, Come Si Prende, Sintomi e Cura

La terapia dell'impetigine si avvale essenzialmente dell'uso di antibiotici per via generale o locale.

L'impetigine è una malattia infettiva della pelle , altamente contagiosa, ad eziologia batterica. Gli agenti causali sono stafilococchi e streptococchi . Nella maggior parte dei casi, l'impetigine si presenta in zone interessate da precedenti dermatosi infiammatorie, traumi , ferite penetranti e sfregamenti. L'instaurarsi dell'infezione può essere agevolata dalla ridotta funzione di barriera della pelle, che la rende più vulnerabile alle aggressioni esterne.

Se una persona entra in contatto con il siero contenute nelle lesioni cutanee ( vescicole e bolle), contrae l'impetigine.

L'impetigine si trasmette facilmente da una persona all'altra, per contatto diretto o indiretto, attraverso l'uso promiscuo di biancheria, asciugamani e altri oggetti personali. Anche i luoghi umidi frequentati da molte persone favoriscono il diffondersi dell'infezione (es. piscine, palestre ecc.).

La pelle risulta vulnerabile all'aggressione da parte di questi germi quando vengono meno i meccanismi che normalmente la proteggono. I fattori che provocano questo " stato di debolezza " possono essere diversi e comprendono le condizioni ambientali calde-umide, la presenza di altre malattie, gli stati di immunodepressione , gli effetti di terapie farmacologiche, le carenze alimentari e l'igiene personale non appropriata.

I batteri più comunemente responsabili dell'impetigine sono Streptococchi (come lo Streptococcus pyogenes ) e Stafilococchi (es. Staphylococcus aureus ), da soli o in associazione fra loro.

L'impetigine è una forma di piodermite superficiale che può manifestarsi in forma bollosa (ad eziologia streptococcica) e non bollosa (provocata da Stafilococchi).

Il punto d'ingresso degli agenti infettivi è rappresentato principalmente da aree più esposte della pelle (come viso, braccia e gambe) o soggette a qualsiasi tipo di ferita , come un taglio, un'escoriazione o una puntura di un insetto.

L'impetigine è causata da batteri che infettano, nella maggior parte dei casi, zone già colpite da precedenti dermatosi infiammatorie e traumi cutanei . Questi batteri colonizzano la superficie cutanea e, in determinate condizioni che rendono meno efficaci i meccanismi di difesa della pelle , riescono a penetrare nei tessuti, causando un' infezione .

L' impetigine non bollosa è caratterizzata, invece, dalla comparsa di gruppi di vescicole o pustole che si rompono e danno origine a croste spesse, circondate da pelle arrossata e infiammata. Questa seconda forma, è dunque simile all'impetigine bollosa con la differenza che le vescicole non si allargano rapidamente per formare delle bolle. Il prurito è un sintomo frequente: il grattamento facilita la diffusione dell'infezione alla cute adiacente e non.

L' impetigine bollosa si manifesta inizialmente con chiazze rosse, ben definite, sulle quali si formano poi vescicole e bolle contenente siero e pus. Se una persona entra in contatto con il materiale contenuto in tali lesioni, contrae la malattia. Quando la bolla si rompe, si ha la formazione di croste sottili.

Il prurito è un sintomo frequente: il grattamento facilita la diffusione dell'infezione alla cute adiacente e non. Talvolta, l'impetigine può manifestarsi con febbre (attorno ai 38°C) e malessere generale. Complicanze più serie possono verificarsi solo nelle persone con un sistema immunitario particolarmente debilitato.

In linea generale, l'impetigine esordisce con chiazze rosse e ben delineate, sulle quali porta alla formazione di vescicole e bolle contenenti pus e siero, che poi si rompono e formano delle croste . Al contempo, la cute coinvolta può manifestare arrossamento ( eritema ), perdita di sostanza (disepitelizzazione), desquamazione e bruciore. Le sedi più colpite sono il volto e gli arti.

Generalmente, è sufficiente la visita del medico per stabilire la presenza della impetigine. L'esecuzione di un esame colturale consente di isolate il microrganismo responsabile dell'infezione e contribuisce a definire l'iter terapeutico.

La diagnosi di impetigine è molto semplice e, in genere, basta la visita del medico e un esame colturale per isolare il germe responsabile dell'infezione e guidare il trattamento.

Trattamento

L'impetigine va trattata con antibiotici per uso locale o sistemici. Inoltre, è necessario lavare frequentemente le mani, la biancheria e, in generale, gli oggetti venuti in contatto con la persona affetta.

Impetigine: Come si Cura?

Il trattamento dell'impetigine prevede l'uso di:

Antisettici : gli impacchi ad azione topica con sostanze disinfettanti (come, ad esempio, la clorexidina gluconato o iodopovidone) sono utili per la pulizia della zona infetta e la rimozione delle croste;

: gli impacchi ad azione topica con sostanze disinfettanti (come, ad esempio, la clorexidina gluconato o iodopovidone) sono utili per la pulizia della zona infetta e la rimozione delle croste; Antibiotici topici: la scelta del farmaco è subordinata alla causa che ha provocato la impetigine; in generale, l'antibioticoterapia può prevedere eritromicina, gentamicina o bacitracina. La somministrazione di antibiotici deve avere una durata di almeno 10-15 giorni; trascorso questo periodo il medico dovrà valutare la risposta alla terapia.

Le forme di impetigine particolarmente diffuse e resistenti al trattamento topico vanno trattate con antibiotici per via sistemica.

Accorgimenti utili

Oltre alle opportune terapie, la cura dell'igiene personale gioca un ruolo fondamentale nella gestione dell'infezione. In particolare, è necessario lavare frequentemente le mani, la biancheria e, in generale, gli oggetti venuti in contatto con la persona affetta da impetigine.

