Introduzione

Abbiamo sempre pensato che i sensi fossero cinque – vista, udito, olfatto, tatto, gusto – ma in realtà la scienza spiegherebbe che la gamma delle interazioni del nostro copro con il mondo che lo circonda siano molte di più, così il numero dei sensi aumenterebbe in una lista che ne comprende tra i 14 e i 20. A seconda di come viene definito in senso stretto un senso, il numero sale o scende. Quelli che sembrano essere acclarati, sono comunque ben 17.

I Cinque Sensi

Gli organi di senso, come abbiamo specificato, sono quelli che consentono all'uomo di interagire con l'ambiente circostante. Ad ogni organo di senso corrisponde uno dei cinque sensi: occhi e vista. orecchie e udito, bocca e gusto, naso e olfatto, pelle e tatto.

Vista: senso di percezione degli stimoli visivi. Consente di distinguere forme, distanze e colori di ciò che si guarda. Grazie alla visione binoculare, cioè con entrambi gli occhi contemporaneamente, è possibile percepire anche la tridimensionalità degli oggetti. Udito: senso di percezione dei suoni che provengono dall'esterno e che vengono trasferiti al cervello, alla corteccia temporale, ossia quella zona cerebrale in grado di decodificarli. Gusto: senso di percezione dei sapori di ciò che si mangia e si beve. Attraverso questo senso, e ai recettori sensoriali di lungua, palato, faringe e laringe, si riescono a distinguere: amaro, dolce, salato, acido, umami, kokumi e grasso. Va fatta una distinzione: tra gusto => l'organo di senso (come la vista, l'olfatto, l'udito, il tatto); e sapore => la caratteristica sensoriale di tipo gustativo (dolce, salato, acido, amaro e umami). Olfatto: senso di percezione degli odori. Nel naso è presente la mucosa olfattiva che grazie all'azione dei chemorecettori, riescea captare le manifestazioni chimiche delle sostanze odorose. Tatto: senso di percezione delle caratteristiche fisiche degli oggetti quando entrano a contatto con la pelle. Si identificano: durezza, consistenza, e forma.

Lo sapevi che... Quando un alimento ha un gusto gradevole, piacevole, viene definito come palatabile, mentre con palatabilità si definisce la gradevolezza del gusto di tale alimento o sostanza.

Umami... il gusto da trovare

L'umami, che in giapponese significa saporito, è un sapore percepito dai recettori gustativi che rispondono ai glutammati e ai nucleosidi. Dove lo si trova? In brodi di carne, pomodori secchi, nella salsa di soia, formaggio grana, dado, estratto di carne, frutti di mare, molluschi, sardine, acciughe.