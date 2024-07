Il caldo estivo ci rende più pigri: qualche consiglio per affrontarlo al meglio

L'estate è la stagione del sole e del caldo , quella in cui le condizioni meteo ci consentono di affollare le spiagge e i sentieri di montagna, per godere delle tanto attese vacanze. Quando però il caldo diventa eccessivo , soprattutto se accompagnato dal fastidio dell'afa, tutto sembra diventare più difficile e faticoso, e inevitabilmente diventiamo più pigri e svogliati . E a confermarlo c'è anche la Scienza

Aumenta la temperatura, cala la capacità di lavorare

Senz'altro se abbiamo meno voglia di lavorare e di impegnarci in pratiche faticose è anche perché il bel tempo ci invita a esperienze decisamente più piacevoli: insomma, quando il sole splende alto in cielo e l'aria è calda, aumentano le distrazioni e il richiamo delle attività di svago diventa irresistibile, mentre concentrarsi su studio o lavoro appare più difficile del solito. Un calo della produttività che alcuni scienziati americani sono addirittura riusciti a quantificare in uno studio ("Reductions in labour capacity from heat stress under climate warming") pubblicato qualche anno fa sulla rivista scientifica Nature Climate Change: quando il caldo diventa intenso, la nostra capacità di produrre lavoro fisico cala di circa il 10%. Una vera scocciatura, perchè la calura opprimente ci priva anche di energie preziose da dedicare alle attività ricreative. Ma anche le conseguenze del caldo intenso, con qualche accorgimento, si possono affrontare efficaciemente.