Ikigai, il metodo giapponese per essere felici

L'ikigai è un'antica filosofia giapponese , che molti nipponici abbracciano anche al giorno d'oggi e che secondo molti esperti è il "segreto" della felicità e della longevità che caratterizzano questo popolo. Non c'è da meravigliarsi, dunque, che anche la cultura occidentale abbia iniziato ad avvicinarsi a questa filosofia, che aiuta ogni persona a trovare il proprio scopo nella vita e, dunque, a essere più completa e appagata. Ecco come iniziare ad applicarla per essere più felici.

L'ikigai appare anche correlato al concetto di flusso, come descritto nel lavoro dello psicologo ungherese-americano Mihaly Csikszentmihalyi. Per Csikszentmihalyi, il flusso si verifica quando si è nella proprio "zona", come si dice degli atleti ad alte prestazioni; il flusso è una serie di "momenti migliori" o momenti in cui si è al proprio meglio . Questi momenti migliori "si verificano solitamente quando il corpo o la mente di una persona sono tesi al limite, in uno sforzo volontario per realizzare qualcosa di difficile e utile" (Csikszentmihalyi, 1990). Si può dire che il flusso si verifica quando si fa costantemente qualcosa che si ama e in cui si è bravi, con il possibile vantaggio aggiunto di portare valore alla vita degli altri . Infatti, l'ikigai in genere non si riferisce solo al proprio scopo personale e alla propria realizzazione nella vita, ma considera anche gli altri o la società in generale.

Ken Mogi, neuroscienziato e autore di Awakening Your Ikigai, afferma che l'ikigai è un concetto antico e familiare per i giapponesi, che può essere tradotto semplicemente come " un motivo per alzarsi la mattina " o, più poeticamente, "svegliarsi alla gioia".

Come trovarlo

Come capire qual è il proprio ikigai? Può essere utile compilare un diagramma a quattro cerchi che si intersecano: anche se bisogna tenere presente che questo diagramma rappresenta una versione occidentalizzata della filosofia giapponese, è comunque d'aiuto per compiere una profonda riflessione su se stessi e trovare il proprio scopo nella vita.

Nel primo cerchio, elencare tutte le cose in cui si è bravi, per esempio le abilità imparate, gli hobby perseguiti, i talenti che si è mostrato di avere fin dalla tenera età, come suonare il piano, essere empatici, parlare in pubblico, fare sport, dipingere. Questa sfera racchiude talenti o capacità, indipendentemente dal fatto che la persona ne sia appassionata o meno, che il mondo ne abbia bisogno o che si possa essere pagati per farli. Nel secondo cerchio la persona deve scrivere tutto ciò che le porta gioia e la fa sentire più viva e realizzata. Potrebbe essere la vela, la scrittura, l'arrampicata su roccia, il canto, la lettura di romanzi storici, il tempo libero trascorso con gli amici, e così via. Nel terzo cerchio bisogna elencare le cose di cui il mondo e l'umanità hanno bisogno: potrebbe trattarsi dell'umanità nel suo insieme, ma anche di una piccola comunità. Le esigenze del mondo potrebbero includere infermieri qualificati, acqua pulita, riscaldamento domestico, volontari per il giorno delle elezioni, una migliore sicurezza e così via. Nell'ultimo cerchio, la persona deve inserire le attività per cui potrebbe essere pagata: tutti i servizi e le cose per cui c'è un mercato, che un altro soggetto potrebbe pagare per avere.

All'incrocio tra ciò che si ama e ciò in cui si è bravi ci sono le proprie passioni, mentre in quello tra ciò che si ama e ciò di cui il mondo ha bisogno c'è la propria missione. All'incrocio tra ciò di cui il mondo ha bisogno e ciò per cui si può essere pagati c'è la propria vocazione e all'incrocio tra ciò in cui si è bravi e ciò per cui si può essere pagati c'è la propria professione. L'ikigai è al tempo stesso qualcosa che appassiona, in cui si è anche bravi, di cui il mondo ha bisogno e per il quale qualcuno sarebbe disposto a pagare.