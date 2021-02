L'educazione ad una buona igiene del sonno è raccomandata, infatti, nel trattamento di disturbi che interessano sia l'addormentamento che il mantenimento del sonno. Non sorprenderà, quindi, sapere che si tratta di una tecnica rientrante nei protocolli di trattamento cognitivo-comportamentale dell' insonnia (o CBT-I dall'inglese Cognitive-Behaviour Therapy for Insomnia).

Per "igiene del sonno" s'intende una serie di regole e comportamenti che è bene seguire ed adottare per favorire un riposo notturno di qualità e che possono rivelarsi molto utili anche per combattere l'insonnia .

A Cosa Serve

Perché si deve ricorrere all'educazione all'Igiene del Sonno?

L'educazione all'igiene del sonno può essere indicata nel trattamento di quasi tutti, se non tutti, i tipi di insonnia (l'argomento, tuttavia, è ancora oggetto di dibattiti). Come per qualsiasi altro disturbo, infatti, la risoluzione dell'insonnia è strettamente correlata all'individuazione e al contrasto delle cause scatenanti. Benché l'educazione all'igiene del sonno rientri, come sopra accennato, nell'ambito di quello che è il trattamento cognitivo-comportamentale dell'insonnia, è opportuno precisare che il semplice rispetto delle norme da essa dettate non sempre è in grado di risolvere, da solo, il disturbo. Questo perché, in molti casi, può essere necessario intervenire con una terapia cognitivo-comportamentale integrata ad altre forme di trattamento (ad esempio, trattamento farmacologico).

Nonostante ciò, il raggiungimento e il mantenimento di una corretta igiene del sonno costituiscono indubbiamente uno step fondamentale per sconfiggere l'insonnia - o comunque, per attenuarla - e per garantire un sonno di qualità.

Riassumendo, si potrebbe quindi affermare che l'educazione all'igiene del sonno serve a favorire il riposo notturno ed è particolarmente (ma non esclusivamente) utile in tutti quei casi in cui l'insonnia, le difficoltà di addormentamento e/o mantenimento del sonno e il cattivo riposo sono riconducibili - anche solo in parte - a comportamenti ed abitudini errate adottate dall'individuo.