Idroclorotiazide: A Cosa Serve, Perché e Come si Assume?

Nota : in questo articolo verranno prese in considerazione le caratteristiche della sola idroclorotiazide e non dell'idroclorotiazide in associazione ad altri principi attivi.

Somministrata per via orale , l'idroclorotiazide è contenuta all'interno di numerosi medicinali, sia da sola che in associazione ad altri principi attivi . Tali medicinali, per poter essere dispensati, necessiterebbero di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A , il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket).

Gli esami del sangue dovranno poi essere periodicamente ripetuti durante il trattamento con idroclorotiazide - oltre che per determinare i livelli ematici di elettroliti - anche per determinare la funzionalità renale , i livelli di zucchero , colesterolo e grassi ematici.

Inoltre, ricordiamo che, prima di iniziare la terapia con idroclorotiazide, il medico provvederà a far eseguire al paziente apposite analisi del sangue per determinare i livelli di sodio , potassio , calcio e magnesio . Se i livelli di potassio sono bassi, il medico può prescrivere l'assunzione di un integratore di potassio, oppure associare all'idroclorotiazide un altro diuretico appartenente al gruppo dei cosiddetti "risparmiatori di potassio".

In qualsiasi caso, prima di iniziare il trattamento con idroclorotiazide, è bene informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati sopra - compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , i prodotti omeopatici , ecc.

In caso di assunzione di dosi eccessive di idroclorotiazide si va incontro ad un' eccessiva eliminazione di urina con conseguente perdita di elettroliti e liquidi . Possono manifestarsi sintomi come nausea e sonnolenza (molto comuni). Inoltre, possono insorgere anche spasmi muscolari e può verificarsi un peggioramento delle aritmie qualora si stiano assumendo anche glicosidi digitalici o alcuni tipi di farmaci antiaritmici.

L'idroclorotiazide, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco , manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza . In caso di dubbi, consultare il medico.

Analogo discorso per i pazienti affetti da insufficienza epatica: i pazienti con insufficienza lieve o moderata non necessitano di aggiustamenti della dose di idroclorotiazide; mentre per quelli con insufficienza epatica grave l'uso del principio attivo risulta controindicato.

Per i pazienti con insufficienza renale di grado da lieve a moderato non sono necessari aggiustamenti della dose di idroclorotiazide.

Il medico stabilirà la dose più idonea per ciascun paziente. Non si deve superare la dose di 50 mg di idroclorotiazide al giorno e il trattamento dovrà avvenire per un periodo di tempo limitato.

Se non si riesce a controllare l'ipertensione nemmeno coi dosaggi di 25-50 mg di idroclorotiazide, il medico può decidere di prescrivere un ulteriore farmaco antipertensivo in associazione all'idroclorotiazide.

L'idroclorotiazide è disponibile in forma di compresse per uso orale che possono essere assunte, indifferentemente, con o senza cibo .

Gravidanza e Allattamento

L'Idroclorotiazide può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno?

L'idroclorotiazide è in grado di attraversare la placenta, pertanto, può avere effetti sul feto. In linea generale, l'idroclorotiazide non deve essere utilizzata nel trattamento della pressione alta nelle donne in gravidanza tranne che in rare situazioni in cui il medico lo ritenga assolutamente necessario poiché nessun altro trattamento potrebbe essere usato.

Il principio attivo, inoltre, viene escreto nel latte materno in piccole quantità e, se assunto ad elevate dosi, induce un'intensa produzione di urina che può inibire la produzione di latte. Per tali ragioni, l'uso dell'idroclorotiazide nelle madri che stanno allattando al seno non è raccomandato.

Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico o al ginecologo.