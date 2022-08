Idratazione e sport: supporta il tuo organismo con la linea Alphazer

Ecco i migliori della linea Alphazer, alcune indicazioni su come e quando assumerli e un Codice Sconto Alphazer per risparmiare.

Se, da un lato, c'è chi risponderebbe senza alcun dubbio l'acqua, dobbiamo in realtà fare una precisazione: la composizione del sudore differisce da quella dell'acqua in modo significativo. Questo perché durante la performance perdiamo anche preziosi elettroliti, come il magnesio e il potassio, che vanno necessariamente integrati.

La disidratazione oltre a mettere a repentaglio il nostro fisico – compromettendone le funzioni primarie – incide sulle performance in maniera significativa. Dunque è buona norma idratarci al meglio, per ottenere risultati al top senza affaticare l'organismo. Ma quale bevanda privilegiare?

L'idratazione è un aspetto fondamentale per chi pratica attività sportiva, specie nei mesi più caldi dell'anno, dove al normale sforzo fisico si unisce il fattore temperature, che incide non poco sulla perdita di liquidi. Si stima, infatti, che per ogni litro di sudore il nostro corpo perda fino a 0,5 litri d'acqua.

Alphazer e la nutrizione sportiva

Chi è Alphazer? Si tratta di un'azienda top di gamma che opera nel settore della nutrizione sportiva. Alphazer si impegna a realizzare prodotti di qualità, selezionando le migliori materie prime e fornendo un alto trust di sicurezza, grazie alle certificazioni visualizzabili su ogni scheda prodotto.

Tutti gli articoli in catalogo sono il risultato di attenti studi di performance condotti su atleti professionisti e vengono formulati per ottimizzarne le performance, a prescindere dal tipo di disciplina.

Integratori di proteine, energizzanti, prodotti vitaminici, aminoacidi e supplementi per l'idratazione: ogni articolo Alphazer è pensato per ottenere il massimo da ogni performance.

Hydrazer Recharge: la formula solubile

Tra i prodotti di punta del catalogo Alphazer, Hydrazer Recharge è un integratore di sali minerali a base di Magnesio e Potassio in forma citrata, con cloruro di sodio, vitamina C, zinco gluconato e preziosi nucleotidi Ribodiet®.

Disponibile in comode bustine da 4,5 g da assumere 1 volta al giorno, sciogliendole in 200 ml di acqua, è l'alleato perfetto per ripristinare le condizioni fisiologiche in seguito a un'attività fisica intensa e, quindi, alla conseguente perdita di elettroliti.

Il potassio e il magnesio, infatti, aiutano a sostenere la funzione muscolare, la pressione sanguigna e il funzionamento del sistema nervoso, mentre lo zinco e la vitamina C hanno azione antiossidante e proteggono le cellule dallo stress ossidativo dell'attività. L'aggiunta finale di nucleotidi, inoltre, si rivela fondamentale per tutelare l'intestino ed essere meno vulnerabile ad attacchi patogeni durante lo sforzo fisico.

Hydrazer Liquid: idratazione pronta all'uso

Chi opta per un prodotto in forma liquida, facile e pronto da consumare, ha la soluzione a portata di mano. Hydrazer Liquid è utile a ripristinare le funzioni fisiologiche dopo un'intensa sudorazione dovuta ad attività fisica o condizioni climatiche particolari. Assumerlo durante o post-allenamento permette anche di ridurre il senso di stanchezza ed affaticamento dovuti all'esercizio fisico.

Ma da cosa è composto e quando assumerlo?

Hydrazer Liquid è la versione liquida di Hydrazer Recharge. Si tratta di un mix di Magnesio e Potassio in forma citrata, Vitamina C, Nucleotidi certificati Ribodiet® e Zinco, per il perfetto mantenimento dell'equilibrio elettrolitico.

Va assunto preferibilmente ogni giorno, durante o dopo le performance più intense, in una dose da 25 ml puri o diluiti in un bicchiere d'acqua.