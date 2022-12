Ibrutinib: quando si usa, effetti collaterali, meccanismo d'azione

Che cos'è l'Ibrutinib? L'ibrutinib è un principio attivo ad azione antitumorale appartenente alla classe degli inibitori delle protein-chinasi. Da somministrarsi per via orale, l'ibrutinib è disponibile in Italia in una specialità medicinale avente nome commerciale Imbruvica®. Si tratta di un medicinale classificato in fascia H, rimborsabile solo in strutture ospedaliere e prescrivibile solo su ricetta ospedaliera o specialistica (ad opera dell'oncologo o dell'ematologo). Shutterstock Ibrutinib - Struttura chimica

A cosa serve Quando si usa l'Ibrutinib e quali sono le sue indicazioni terapeutiche? L'ibrutinib è un principio attivo indicato per il trattamento di tumori del sangue, quali: Linfoma mantellare (MCL), quando la patologia ricompare o non ha risposto al trattamento.

(MCL), quando la patologia ricompare o non ha risposto al trattamento. Leucemia linfocitica cronica (CLL): in questi casi, l'ibrutinib può essere utilizzato sia nei pazienti che non sono stati precedentemente trattati per questa patologie, sia nei pazienti che non hanno risposto al trattamento o nei quali si ripresenta la malattia.

(CLL): in questi casi, l'ibrutinib può essere utilizzato sia nei pazienti che non sono stati precedentemente trattati per questa patologie, sia nei pazienti che non hanno risposto al trattamento o nei quali si ripresenta la malattia. Macroglobulinemia di Waldenström (WM): il principio attivo può essere utilizzato per trattare pazienti che non sono stati trattati in precedenza per questa tipologia di tumore, per trattare i pazienti che non hanno risposto al trattamento o nei quali la chemioterapia in associazione ad anticorpi monoclonali non è indicata e per trattare i pazienti nei quali il tumore si presenta nuovamente.

Sovradosaggio da Ibrutinib In caso di assunzione di dosi eccessive di ibrutinib è necessario contattare subito il medico o recarsi immediatamente nel più vicino ospedale, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto. Non esistono antidoti specifici per il sovradosaggio da ibrutinib, pertanto, i pazienti dovranno essere attentamente monitorati e dovranno ricevere i trattamenti di supporto necessari.

Meccanismo d'azione Come funziona Ibrutinib? L'ibrutinib è un potente inibitore della tirosin chinasi di Bruton (BTK). Quest'ultima è un'importante proteina delle vie del segnale del recettore per l'antigene dei linfociti B (BCR) e del recettore per le citochine. La via del BCR è implicata nella patogenesi di svariate malattie neoplastiche che coinvolgono le cellule B, quali la leucemia mantellare, il linfoma diffuso a grandi cellule B, il linfoma follicolare e la leucemia linfocitica cronica. Andando ad inibire l'attività della tirosin chinasi di Bruton, l'ibrutinib contribuisce ad eliminare e ridurre il numero di cellule cancerose e a rallentare il peggioramento della patologia neoplastica maligna che affligge il paziente.

Posologia e modo d'uso Come si somministra l'Ibrutinib? L'ibrutinib è disponibile all'interno di compresse rivestite o capsule rigide per uso orale. Sia le compresse che le capsule vanno deglutite intere con un bicchiere d'acqua, ogni giorno alla stessa ora circa. Capsule e compresse non devono essere rotte, masticate, frantumate o aperte . Di seguito verranno riportati i dosaggi solitamente raccomandati. Tuttavia, si precisa che quanto riportato ha un fine prettamente illustrativo e che la posologia sarà stabilita dal medico specialista su base individuale per ciascun paziente. Le dosi raccomandate possono quindi essere modificate da questa figura sanitaria qualora lo ritenesse necessario . Ad ogni modo, per il trattamento del linfoma mantellare, la dose raccomandata è di 560 mg di ibrutinib una volta al giorno. Per il trattamento della leucemia linfocitica cronica e della macroglobulinemia di Waldenström, la dose raccomandata è di 420 mg di ibrutinib una volta al giorno. Dimenticanza di una dose di Ibrutinib Nel caso in cui ci si dimentichi di assumere una compressa o una capsula, la dose dimentica potrà essere assunta il più presto possibile il giorno stesso della dimenticanza, ritornando all'orario normale dal giorno seguente. NON prendere una dosa doppia per compensare la dimenticanza . Per qualsiasi dubbio su come comportarsi, o su quando assumere la dose successiva, rivolgersi al medico.

Gravidanza e allattamento L'Ibrutinib può essere utilizzato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? L'ibrutinib NON deve essere utilizzato durante la gravidanza poiché non ci sono informazioni in merito alla sicurezza d'uso di questo principio attivo nelle gestanti (studi su animali indicano che il principio attivo può causare danni al feto). Le donne in età fertile in terapia con il principio attivo devono quindi adottare metodi contraccettivi efficaci durante tutta la terapia con ibrutinib e per un periodo di almeno tre mesi dopo il termine della stessa. Allo stesso modo, l'ibrutinib NON deve essere utilizzato nelle donne che allattano al seno.