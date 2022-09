I migliori tonici naturali che combattono ansia e stress

Ritmi di vita intensi, preoccupazioni, pensieri, eccesso di impegni, predisposizione personale: sono tante le ragioni che possono aumentare il rischio di soffrire di affaticamento, calo di energie, stress , ansia . Si tratta di problematiche sempre più diffuse, in tutte le fasce della popolazione. Fortunatamente, esistono diverse soluzioni per contrastarle. Fra queste, anche i tonici naturali, preparati a partire da erbe e altri rimedi offerti dalla natura , che hanno proprietà rivitalizzanti, rilassanti e rigeneranti.

Come usarla Si consiglia di bere 1000 milligrammi al giorno per sei settimane di golden milk per avere risultati positivi. Attenzione: alte dosi di curcuma possono causare calcoli renali .

Questa bevanda, nota anche come latte d'oro, contiene latte e curcuma . La curcumina , il composto bioattivo presente nella curcuma, sembra in grado di migliorare l'ansia e la depressione , probabilmente a causa dell'aumento dei livelli di serotonina e dopamina , due sostanze amiche dell'umore. La ricerca ha suggerito che potrebbe essere efficace quanto la fluoxetina , un noto antidepressivo , con molti meno effetti collaterali.

Le bevande allo zenzero aumentano la lucidità mentale e combattono lo stress

Lo zenzero è molto conosciuto e utilizzato in cucina per il suo sapore e il suo aroma particolari: ormai sono diverse le ricette che lo contengono. Tuttavia, i suoi benefici non sono solo "gastronomici". Oltre ad aiutare la digestione e a proteggere lo stomaco, questo vegetale è molto utile anche su altri fronti: infatti, contiene ben 14 composti bioattivi unici e vanta molte proprietà antiossidanti. Questi composti sono particolarmente utili a livello cerebrale: sembrano in grado di migliorare le funzioni cognitive, specie nelle donne di mezza età, e persino di proteggere il cervello contro i danni legati allo stress ossidativo. Inoltre, pare che lo zenzero sia in grado di aumentare i livelli di serotonina, il cosiddetto ormone del buon umore. Secondo alcuni sarebbe in grado di trattare e ridurre l'ansia con lo stesso successo dei farmaci benzodiazepinici.

Come usarle

Per ottenere il massimo dei benefici, è bene consumarlo sotto forma di tisana, calda o fredda, attenzione solo a non assumerne più di quattro grammi in quanto potrebbe irritare lo stomaco.