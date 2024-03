Herpes: rimedi naturali e altri prodotti utili

Cos'è l'Herpes?

L'Herpes simplex è un virus che provoca infezioni contagiose a livello did iverse aree corporee, fra cui volto e genitali. In questo articolo in particolare esamineremo i possibili rimedi naturali per alleggerire l'infezione causata dall'Herpes simplex a livello delle labbra (herpes labiale).

Nonostante sia dimostrato che il virus rimane nascosto all'interno del corpo per tutta la vita e che nemmeno un trattamento farmacologico sia in grado di debellarlo in maniera definitiva, alcuni rimedi naturali possono rappresentare un buon ausilio per diminuire i sintomi provocati dall'Herpes simplex, velocizzando la risoluzione, seppur momentanea, dell'infezione.