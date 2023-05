Guardare il cellulare mentre gli altri ci parlano: perché il phubbing fa male

Gli smartphone per molti versi hanno reso la vita quotidiana più semplice e ricca, permettendo per esempio di reperire moltissime informazioni, di orientarsi nello spazio, di trovare soluzioni efficaci a diversi problemi. Dall'altro lato, però, non sono privi di insidie e pericoli, che sono connessi non tanto ai dispositivi di per sé quanto al cattivo uso che spesso se ne fa.

Il termine è stato inserito anche le dizionario Treccani, con il seguente significato: "l'azione, il fatto di trascurare il proprio interlocutore fisico per consultare spesso, in modo più o meno compulsivo, il cellulare o un altro dispositivo interattivo".

La parola phubbing deriva dall'unione di due parole, ossia phone, che significa telefono, e snubbing, letteralmente snobbare. Si riferisce all'atto di non dare la giusta importanza, trascurare o addirittura snobbare il proprio interlocutore per concentrarsi sul proprio smart­phone.

La diffusione sempre più massiccia delle nuove tecnologie e dei dispositivi elettronici ha portato alla nascita di fenomeni nuovi, mai osservati prima, perlomeno non nelle forme e nei tempi in cui si manifestano ora, e di conseguenza anche di nuovi termini. Accanto ai vari smombie ( camminare per strada tenendo il cellulare in mano e lo sguardo fisso su di esso), infinite scrolling (scorrimento ossessivo dei contenuti online), nomofobia (paura incontrollata di rimanere sconnessi del web), ora c'è anche il phubbing, ossia l'abitudine di trascurare il proprio interlocutore per guardare il cellulare .

Come si riconosce

Controllare il cellulare durante una conversazione o in altri contesti sociali non è un comportamento sbagliato a priori. Dipende da quanto e come lo si fa: un conto è dare una sbirciatina ogni tanto per verificare se siano arrivati messaggi urgenti o ci siano chiamate perse, un altro è tenere gli occhi fissi sullo schermi per lunghi interminabili minuti e magari solo per navigare sul web senza ragione o per vedere cosa viene postato sui social.

Quest'ultimo comportamento è accettabile solo in situazioni particolari, per esempio se si è a una festa in cui non si conosce nessuno e gli altri invitati non sembrano interessati a fare conoscenza. Altrimenti, è decisamente inaccettabile.

Per quali ragioni? Innanzitutto per non essere scortesi e maleducati: prestare attenzione a uno schermo invece alle persone in carne e ossa che stanno tentando di parlarci o comunque che sono attorno a noi è davvero irrispettoso.