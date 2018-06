Anche nota come gliceril guaiacolato, la guaifenesina è in grado di fluidificare, quindi facilitare l'espulsione del muco in eccesso (catarro) prodotto nel corso di affezioni - sia acute che croniche - dell'apparato respiratorio.

La guaifenesina - che dal punto di vista chimico è un etere del guaiacolo - è disponibile in formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione per via orale (sciroppo, soluzione orale, pastiglie da sciogliere in bocca). Il principio attivo è reperibile all'interno di medicinali sia da solo, sia in associazione a principi attivi con azione sedativa della tosse (generalmente, destrometorfano); prodotti di questo tipo risultano utili qualora il paziente presentasse sia tosse grassa che tosse secca.

Esempi di Specialità Medicinali contenenti Guaifenesina