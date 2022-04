Gola Secca: cause, rimedi e cosa fare

Che cos'è la gola secca? La gola secca è un sintomo che può originare da cause di diversa natura, sia patologica che non patologica. Shutterstock Spesso correlata ad infezioni delle vie aeree (fra cui raffreddore, influenza o COVID), la gola secca può essere la conseguenza anche di altre malattie o dell'esposizione ad alcuni fattori ambientali. In molti casi, la secchezza della gola si associa ad altri sintomi, come dolore, sensazione di prurito alla gola, raucedine. Tuttavia, non necessariamente la sintomatologia associata è questa, in quanto strettamente correlata alla causa d'origine. Se in alcuni casi le cause possono essere individuate facilmente ed affrontate con conseguente risoluzione del sintomo, in altre circostanze potrebbe essere necessario l'intervento del medico e il riscorso a trattamenti specifici.

Diagnosi Importanza della diagnosi in presenza di gola secca Poiché la gola secca è un sintomo piuttosto aspecifico, la diagnosi riveste un ruolo fondamentale, sia per identificare la causa scatenante che per elaborare un conseguente trattamento idoneo. La presenza di gola secca può essere facilmente riconosciuta dal paziente che lo riferirà perciò al medico, il cui compito sarà quello di individuare qual è il fattore o i fattori che hanno dato origine al sintomo. Oltre a raccogliere informazioni dal paziente circa la sintomatologia e i disturbi presentati (anamnesi), il medico può servirsi di test, analisi ed eventualmente esami specifici per confermare l'ipotesi di diagnosi da esso formulata, quali ad esempio: analisi del sangue, test allergici, tampone orofaringeo o nasofaringeo (per l'individuazione di infezioni batteriche e virali), gastroscopia (per valutare la presenza di disturbi connessi al reflusso gastroesofageo), ecc.