Le cause di gola arrossata possono essere molteplici, possono avere diversa origine e natura e differente gravità. Benché la gola arrossata possa essere trattata in maniera sintomatica, per eliminare definitivamente il sintomo, è necessario curare la causa scatenante.

Più in particolare, la gola arrossata rappresenta la conseguenza di processi infiammatori che generalmente si sviluppano a carico della faringe . La gola arrossata difficilmente si presenta come unico sintomo, ma è frequentemente accompagnata da una sintomatologia, più o meno intensa, che varia in funzione del disturbo o della malattia che ha portato all'infiammazione.

Purtroppo, in alcuni casi, la gola arrossata e la sua infiammazione possono essere scatenate da patologie di base molto gravi, come, ad esempio, AIDS , tumori alla gola o altri tumori del cavo orale.

Oltre alla sintomatologia sopra descritta e tipica dei processi infiammatori che colpiscono la faringe, la gola arrossata può associarsi a numerosi altri sintomi che variano in funzione del disturbo o della malattia che ha provocato il sintomo in questione. Fra questi, ricordiamo:

Come più volte ribadito, la gola arrossata è una condizione che si manifesta come conseguenza dell'infiammazione della faringe. In presenza di processi flogistici, oltre all'arrossamento, si assiste alla comparsa di altri sintomi, quali dolore o bruciore ( mal di gola ) e gonfiore . Inoltre, è altresì possibile andare incontro a secchezza, prurito della gola e percezione di una sensazione di corpo estraneo.

Per effettuare una corretta diagnosi, perciò, il medico dovrà ricorrere all' anamnesi e - se questa non dovesse essere sufficiente - può avvalersi dell'ausilio di analisi di laboratorio e/o esami strumentali . Fra questi, ritroviamo: le analisi del sangue , le prove allergiche, il tampone faringeo (utile quando si sospetta che la gola arrossata possa essere causata da malattie infettive), gastroscopia (utile in caso di sospetto reflusso gastroesofageo), TAC e risonanza magnetica (utili, ad esempio, in caso di sospetto tumore alla gola ).

Cura e Trattamento

Cure e Trattamenti Contro la Gola Arrossata

Naturalmente, trattandosi di un sintomo, il trattamento della gola arrossata è strettamente correlato alla cura del disturbo o della malattia che ha portato alla sua comparsa.

Ad ogni modo, contro la gola arrossata e infiammata è possibile ricorrere a terapie sintomatiche utilizzando farmaci dotati di azione antinfiammatoria e antidolorifica, come ad esempio i FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei). Per contrastare l'infiammazione della gola, tali farmaci vengono generalmente formulati in forma di spray per la mucosa orale da nebulizzare direttamente sulla gola, in forma di colluttori con cui effettuare sciacqui e gargarismi oppure in forma di pastiglie che devono essere sciolte lentamente in bocca. Un classico esempio di principi attivi di questo tipo è dato dal flurbiprofene.

In alternativa, è altresì possibile ricorrere alla somministrazione di FANS per via orale. In questo caso, i principi attivi maggiormente impiegati sono il ketoprofene, l'ibuprofene e il morniflumato.

Il paracetamolo è un antipiretico impiegato principalmente per contrastare la febbre, ma è dotato anche di una blanda attività analgesica che potrebbe essere utile per contrastare il dolore che spesso accompagna la condizione di gola arrossata. Tuttavia, l'attività antinfiammatoria è pressoché nulla, perciò, questo principio attivo si limita a trattare il dolore e non l'infiammazione che l'ha provocato.

Gli antibiotici sono utili solo se la gola arrossata è provocata da malattie infettive di origine batterica; in caso contrario, il ricorso a simili farmaci non solo sarebbe inutile ed improprio, ma potrebbe favorire il fenomeno dell'antibiotico-resistenza. Nel caso in cui la gola arrossata rappresenti il sintomo di infezioni virali o fungine, il medico può valutare di prescrivere farmaci antivirali o antifungini. A tal proposito, segnaliamo che - per garantire l'efficacia terapeutica della cura farmacologica - è molto importante determinare con esattezza qual è il microorganismo responsabile dell'infezione.

In presenza di allergie, il medico può prescrivere la somministrazione di antistaminici e/o farmaci corticosteroidi; mentre in caso di reflusso gastroesofageo si può ricorrere all'uso di gastroprotettori.

Per quanto riguarda il trattamento di patologie gravi come l'AIDS e il tumore alla gola, si rimanda alla lettura degli articoli dedicati presenti su questo sito.