Non vi sono dati sufficienti in merito alla sicurezza d'uso della glimepiride nelle donne in gravidanza; tuttavia, studi condotti su animali hanno dimostrato l'esistenza di tossicità riproduttiva. Pertanto, le gestanti non devono utilizzare la glimepiride.

Benché non vi siano dati disponibili, è probabile che la glimepiride venga escreta nel latte materno causando ipoglicemia nel neonato. Per tale ragione, il principio attivo non deve essere assunto dalle madri che allattano al seno. Qualora sia necessario iniziare comunque il trattamento con glimepiride, l'allattamento al seno deve essere interrotto.