Particolarmente frequente è l' associazione con metformina , tant'è che in commercio esistono medicinali a base di entrambi i principi attivi. Sia questi medicinali, sia quelli contenenti glibenclamide come unico principio attivo, possono essere venduti al pubblico solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, poiché classificati come farmaci di fascia A , il loro costo può essere rimborsato dal Sistema sanitario Nazionale (SSN). Nonostante ciò, in alcuni casi, potrebbe essere necessario corrispondere un piccolo ticket.

Daonil®

Diaglimet® (in associazione a metformina)

Gliben®

Glibomet® (in associazione a metformina)

Gliboral®

Gliconorm® (in associazione a metformina)

Glicorest® (in associazione a metformina)

Suguan M® (in associazione a metformina)

Nota: in questo articolo si prenderanno in considerazione indicazioni, avvertenze, interazioni, effetti indesiderati, uso in gravidanza e durante l'allattamento e controindicazioni della sola glibenclamide e non della glibenclamide in associazione ad altri antidiabetici come la metformina.