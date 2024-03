Sapete che il chewing gum senza zucchero, se usato correttamente, può essere un valido alleato per la salute dentale e un sorriso splendente, insieme all'uso del dentifricio e dello spazzolino?

La Prof.ssa Maria Grazia Cagetti, Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche, Università degli Studi di Milano e Direttrice Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica, afferma:

"Per la cura della nostra salute orale la regola d'oro è lavarsi i denti sempre dopo ogni pasto, possibilmente con spazzolino elettrico e dentifricio al fluoro, e usare filo interdentale o scovolino una volta al giorno. Quando siamo fuori casa e non è possibile lavarsi i denti nell'immediato, è utile masticare chewing gum senza zucchero con xilitolo. Lo xilitolo è un dolcificante derivato da fonti vegetali, che limita la crescita dei batteri responsabili della carie e aiuta a controllare il pH della placca che danneggia lo smalto. Lo xilitolo è un ingrediente studiato clinicamente da tanti anni: il primo studio che ne ha valutato il potere preventivo è stato condotto a Turku, in Finlandia, alla fine degli anni '60. In Italia, insieme al gruppo di ricercatori con cui collaboro, abbiamo realizzato studi clinici eseguiti sia su bambini che adulti che hanno confermato la sua azione benefica, riducendo lo sviluppo di carie più di quanto non faccia l'utilizzo di chewing gum sugar-free privo di xilitolo. La dose giornaliera raccomandata è di almeno 5-7 grammi. In generale, è bene ricordare di non assumere troppi zuccheri semplici, poiché mettono a rischio sia la salute orale, in quanto con essi si alimentando i batteri produttori di acidi, sia la salute generale, in quanto si favoriscono inutili rialzi della glicemia e si favorisce l'aumento del peso corporeo"

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Orale, il 20 marzo, vi daremo 4 motivi, supportati da studi scientifici, per cui la gomma da masticare può favorire un'igiene orale adeguata e una salute dentale ottimale.