Giornata Mondiale dei Sogni 2024: quando e perché si celebra?

Che cos’è la Giornata Mondiale dei Sogni?

La Giornata Mondiale dei Sogni è una ricorrenza che si celebra ogni anno il 25 settembre in tuto il mondo, con iniziative, eventi, incontri e workshop di vario tipo. È stata ideata nel 2012 da Ozioma Egwuonwu, motivatrice ed educatrice americana, con l'obiettivo di ricordare alle persone l'importanza di coltivare i propri desideri e impegnarsi per realizzarli, in modo da essere più felici da un lato e fare una differenza positiva nel mondo dall'altro.

I sogni non sono intesi solo come le aspirazioni personali, ma anche come i sogni notturni. Infatti, attraverso ciò che sogna la mente rielabora quel mix di emozioni, vissuti, ambizioni, ideali che non vengono affrontati durante la veglia, aiutando in qualche modo a stare meglio.