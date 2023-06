Ginnastica dolce di 5 minuti per liberare la mente prima di andare a letto

Riuscire ad addormentarsi in poco tempo e a dormire bene non è sempre facile, a maggior ragione se si è tesi e preoccupati. Il sonno , infatti, richiede una buona dose di rilassamento e relax: ecco perché, prima di andare a letto , può essere utile fare un breve allenamento mirato a liberare la mente, alleggerire i pensieri e favorire la distensione.

Prima o poi capita a tutti: nonostante sia tardi e l'ora di andare a letto sia ampiamente scoccata, la mente inizia ad affollarsi di preoccupazioni e pensieri e addormentarsi risulta un'impresa al limite dell'impossibile. In questi casi, l'ideale per liberare la mente e alleviare lo stress è eseguire un allenamento rapido e delicato .

Gli esercizi utili

Posizione del gatto

Ponte

Plank

Alzate alternate di braccia e gambe

Stretching della farfalla

Quello proposto di seguito è un allenamento dolce di pochi minuti che, praticato la sera, prima di andare a dormire, aiuta a svuotare la mente dai troppi pensieri e a rilassarsi. È consigliato in via preventiva a tutte le persone che soffrono di problemi di insonnia, ma è perfetto anche se praticato al bisogno da chi per un qualche motivo una sera non riesce a prendere sonno.