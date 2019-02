Al contrario di quanto avviene per altri specialisti il cui consulto è normalmente richiesto solo in presenza di particolari condizioni o patologie, il ginecologo si occupa di effettuare visite di controllo anche in assenza di malattie, così come si occupa di seguire la donna durante tutto il periodo di gravidanza .

Il ginecologo, pertanto, è la figura medica cui le pazienti devono rivolgersi in presenza di problematiche che interessano l'apparato genitale, ma non solo. Il ginecologo, infatti, è il medico cui ci si deve rivolgere anche quando è necessario affrontare altri aspetti inerenti la salute della donna , quali ad esempio, la gravidanza, la scelta del metodo contraccettivo più idoneo e così via.

Il ginecologo è un medico impegnato nello studio della fisiologia e delle patologie che riguardano l' apparato riproduttivo femminile . In altre parole, è un medico specializzato in ginecologia .

Ad esempio, non è raro che il ginecologo possa collaborare con l' endocrinologo quando la paziente è affetta da disturbi e malattie che coinvolgono le ghiandole endocrine che possono influire sulla funzionalità dell'apparato riproduttivo (ad esempio, patologie della tiroide , diabete , ecc.). Ancora, in presenza di patologie neoplastiche (tumori) che interessano l'apparato riproduttivo femminile, il ginecologo dovrà collaborare con l' oncologo .

I compiti del ginecologo pertanto, non si limitano all'individuazione di un eventuale stato patologico e della sua cura, ma sono molto più numerosi. Riassumendoli, si può affermare che il ginecologo è da considerarsi come la figura di riferimento per:

Allo stesso tempo, questa figura medica si occupa della salute della donna anche quando non sono presenti disturbi e malattie, come avviene ad esempio durante la gravidanza o nel caso in cui sia necessario adottare misure contraccettive ( contraccezione orale, diaframma contraccettivo , ecc.).

La visita del ginecologo, pertanto, è uno strumento fondamentale per il mantenimento della salute riproduttiva della donna , poiché, grazie ad essa, è possibile determinare la presenza di alterazioni, disturbi o malattie che, talvolta, potrebbero essere del tutto asintomatici e per questo difficilmente percepibili dalla paziente. Chiaramente, quanto prima viene individuato un problema, tanto prima può essere iniziato il trattamento per eliminarlo.

In verità, nell'ambito della visita da esso condotta, il ginecologo potrebbe anche essere in grado di individuare eventuali tumori di tipo maligno , o comunque di ipotizzarne la presenza sulla base degli esami e delle indagini di supporto da lui condotti. In simili casi, per confermare il sospetto diagnostico, il ginecologo può effettuare una biopsia prelevando un campione del tessuto interessato e inviandolo al laboratorio analisi di competenza; oppure può prescrivere alla paziente l'esecuzione di esami del sangue , altre analisi o esami diagnostici più specifici al fine di confermare o meno la presenza della neoformazione maligna. Se questa dovesse essere confermata, tuttavia, è necessario richiedere l'intervento di un oncologo che, affiancandosi alla figura del ginecologo, elaborerà i trattamenti più indicati per la paziente.

Quando Contattarlo

Quando Rivolgersi al Ginecologo? In condizioni normali e in assenza di patologie, una donna dovrebbe comunque rivolgersi regolarmente al proprio ginecologo per effettuare visite di controllo allo scopo di valutare costantemente lo stato di salute del proprio apparato riproduttivo. Generalmente, in assenza di disturbi, una visita ginecologica di controllo una volta l'anno può essere sufficiente, a seconda dei casi, con o senza l'esecuzione di screening o esami diagnostici (ad esempio, Pap test, ecografia esterna, ecografia transvaginale, ecc.). In presenza di malattie o altre condizioni, così come in caso di gravidanza, potrebbe essere necessario rivolgersi al ginecologo con maggiore frequenza. Ad ogni modo, in simili situazioni, sarà lo stesso medico a fornire alla paziente tutte le indicazioni in merito.

In qualsiasi caso, è importante precisare che è necessario rivolgersi al proprio ginecologo qualora compaiano sintomi o alterazioni dell'apparato riproduttivo femminile di qualsiasi tipo.

Visite dal Ginecologo Regolari: Perché sono Importanti? Come accennato, la visita dal ginecologo è molto importante per monitorare la salute dell'apparato genitale femminile e per individuare o escludere la presenza di problemi e malattie. Le regolari visite ginecologiche sono pertanto molto importanti per controllare in maniera continua nel tempo la salute dell'apparato riproduttivo della donna, permettendo in questo modo di determinare, in maniera più o meno tempestiva, eventuali alterazioni o anomalie. Prima Visita dal Ginecologo: Quando Farla? La prima visita dal ginecologo è tanto importante quanto le successive visite di controllo.

Con la prima visita ginecologica, infatti, è possibile conoscere lo stato di salute dell'apparato riproduttivo femminile. In assenza di disturbi e patologie che potrebbero richiedere un intervento precoce da parte del ginecologo, la prima visita dovrebbe essere programmata quando si desidera avere il primo rapporto sessuale. Allo stesso modo, la prima visita può essere effettuata anche nel momento in cui si rende necessario iniziare una terapia anticoncezionale.

