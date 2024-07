Se un soggetto è in carenza di vitamine , come la vitamina C e la vitamina K, con elevata probabilità soffrirà anche di gengive gonfie.La carenza grave di vitamina C, assai rara nei Paesi industrializzati, comporta lo scorbuto, malattia che provoca affaticamento , dolore ai muscoli , mancanza di fame (inappetenza) e maggior probabilità di attacco da parte dei microorganismi patogeni. Ma non solo: lo scorbuto va a colpire anche le gengive, che diventano più fragili e sensibili, portando a volte alla perdita dei denti . Per quanto riguarda la carenza di vitamina K , comunque altrettanto rara, si può affermare che a livello gengivale il deficit si manifesta con sanguinamento accompagnato da gonfiore.

Gengive Gonfie e tradizione

È curioso ricordare quali tecniche venivano utilizzate anticamente per cercare di correggere il disturbo delle gengive gonfie. Un tempo, come si può immaginare, non esistevano dentifrici e spazzolini per l'igiene del cavo orale; si faceva uso di foglie di salvia, rametti di pino e corteccia secca, che venivano masticate. Questa tecnica serviva non solo per pulire i denti, ma andava anche a rafforzare le gengive, prevenendo disturbi come sanguinamento e gonfiore.

Per evitare il peggioramento delle gengive gonfie, gli antichi facevano uso anche di risciacqui a base di tè, poiché il tè, grazie alle sue proprietà astringenti rese dai tannini, rappresenta un ottimo rimedio per mantenere le gengive in buono stato di salute.