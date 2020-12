Gel lubrificanti migliori: quali scegliere

Gel lubricanti: cosa sono e quali comprare Per piacevoli massaggi e momenti di intimità si può ricorrere all'uso di gel lubrificanti. In commercio, anche online, ne esistono davvero di tantissime tipologie diverse, da utilizzare per scopi diversi e su zone del corpo diverse. La scelta è davvero molto ampia, non solo in termini di utilizzo, ma anche di profumazioni che si possono impiegare e scegliere per i momenti più piacevoli in coppia, da soli o come preferiamo! Scopriamo insieme le caratteristiche di alcuni dei migliori gel lubrificanti disponibili per la vendita online.

Joydivision Aquaglide Lubrificante Joydivision Aquaglide è un gel lubrificante a base d'acqua che offre una soluzione semplice e affidabile. Lubrifica le parti intime e dona sensazione effervescente e intensa durante il gioco dell'amore. L'Aquaglide offre anche molti vantaggi rispetto agli altri gel è utilizzabile per massaggi e compatibile con preservativi in ​​lattice e sex toys. Disponibile anche in varia profumazioni come fragola, ciliegia, banana, esotica e lampone. Le recensioni degli utenti Amazon sono per lo più positive. Chi lo ha acquistato lo ha trovato un ottimo gel, in grado di rendere più piacevoli e intensi i rapporti sessuali, senza infastidire la pelle. Joydivision Aquaglide Lubrificante Intimo 200ml € 9,45 € 12,20 -23% Vedi l'offerta