Gastrite: Cos'è e Perché si manifesta? Cause e fattori di rischio

Esistono molte cause di gastrite, ma prima di tutto occorre fare una distinzione tra le forme acute e quelle croniche:

Sia la forma acuta, sia la variante cronica, possono essere a loro volta differenziate in altre sottocategorie, ognuna delle quali è espressione di fattori eziopatologici (ovvero causali) differenti.

Una volta individuata la causa della gastrite, si può impostare un trattamento adeguato. Questo ha lo scopo di alleviare i sintomi, eliminare la causa scatenante e prevenire l'insorgenza di eventuali complicanze. Il trattamento della gastrite si basa perciò sull'impiego di farmaci che riducono l'acidità gastrica e proteggono la mucosa dello stomaco. A ciò si dev'essere associato un trattamento antibiotico nei casi dipendenti dall'infezione da Helicobacter pylori.

Nota Bene

Ricordiamo brevemente che le forme lievi di gastrite possono essere causate da un'indigestione o da un regime alimentare squilibrato, ricco di cibi speziati, piccanti, iperlipidici ed irritanti per la mucosa gastrica. In simili frangenti, la correzione delle abitudini alimentari è, in genere, sufficiente per gestite la patologia.