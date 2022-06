Gastrite: sintomi e complicanze, dove fa male e come si scopre

La buona notizia è che la gastrite acuta è transitoria ; infatti, una volta eliminata la causa scatenante si risolve in pochissimo tempo. La brutta notizia è che insorge in maniera improvvisa e anche piuttosto violenta; in particolare, può essere accompagnata da sanguinamento e, in alcuni casi, da lesioni di tipo erosivo a livello della mucosa gastrica superficiale.

Un'altra possibile complicanza della gastrite cronica non curata consiste nella progressiva distruzione delle ghiandole dello stomaco, con atrofia della mucosa . In alcuni casi, questa modifica induce la comparsa di una pericolosa complicanza chiamata metaplasia intestinale ; si tratta di una lesione precancerosa in cui le normali cellule dello stomaco vengono sostituite con altre cellule dalle caratteristiche più simili a quelle dell' intestino .

Quando preoccuparsi

La gastrite è un disturbo multiforme e variegato, i cui sintomi possono comparire in modo lieve o più violento. È comunque doveroso precisare che non sempre i sintomi tipici della gastrite sono spia accesa di una malattia in atto. Spesse volte, infatti, un pasto abbondante ed iperlipidico, specie quando consumato voracemente, è causa di bruciori allo stomaco, sensazione di pienezza gastrica e nausea. In simili circostanze, la "presunta" gastrite è presto risolvibile mediante accorgimenti dietetici e cambiamenti dello stile di vita.

Se disturbi quali sensazione di indigestione e/o crampi e dolori allo stomaco continuassero a tormentare il paziente, si raccomanda di rivolgersi ad un medico o ad uno specialista per intraprendere al più presto una terapia specifica per la gastrite (per approfondimenti: leggi l'articolo sui farmaci per la cura della gastrite).

Gastrite: quando consultare il medico

Si consiglia di consultare il proprio medico quando:

I sintomi sono presenti da più di una settimana o compaiono forti dolori epigastrici e/o crampi allo stomaco

Si ritiene che i disturbi si riacutizzino in seguito all'assunzione di farmaci

Si riscontrano tracce di sangue nel vomito o nelle feci, o le feci assumono un colore molto scuro, simile a quello dei fondi di caffè (a tal proposito, si consiglia la lettura di articoli specifici: ematemesi e melena)

