Gambe Stanche, Gambe Pesanti: cause e rimedi

Gambe Stanche e Pesanti: cosa significa? La sensazione di gambe stanche e pesanti è piuttosto comune e viene sperimentata da moltissimi individui. Shutterstock Si tratta di un sintomo che può manifestarsi per causa di svariati fattori, alcuni dei quali patologici. In questo senso, perciò, è molto importante non sottovalutare il problema. Ad ogni modo, non sempre le gambe stanche e pesanti rappresentano un sintomo connesso a malattie di base, ma potrebbero rappresentare la conseguenza di attività svolte durante la giornata o dell'esposizione a determinate condizioni ambientali (ad esempio, climi molto caldi). Nel corso di quest'articolo si cercherà quindi di fornire una panoramica generale sulle principali cause di gambe stanche e pesanti, sui sintomi che vi si possono associare e sui possibili rimedi.

Gambe stanche e pesanti al mattino La sensazione di gambe stanche e pesanti al mattino può essere causata da diverse fra le cause sopra elencate, fra queste ritroviamo la sindrome delle gambe senza riposo, ma non solo. Shutterstock Ad esempio, anche un sonno agitato o la presenza di disturbi ad esso correlati (che, a loro volta, possono avere differenti cause) potrebbero essere responsabili di comparsa di stanchezza e pesantezza delle gambe. Da non escludere poi la presenza di eventuali patologie non ancora diagnosticate che potrebbero dare origine a un simile sintomo. Il consiglio, perciò, se il fenomeno si ripete o comunque perdura nel tempo è sempre quello di non sottovalutarlo e di rivolgersi al medico, a maggior ragione se è accompagnato da una sintomatologia più ampia.

Gambe stanche e pesanti la sera Anche nel caso in cui la stanchezza e pesantezza delle gambe si manifesti la sera le cause responsabili possono essere molteplici, alcune delle quali già trattate nei capitoli precedenti. Ad esempio, il sintomo può essere il risultato di sforzi muscolari eccessivi, oppure la conseguenza dell'aver trascorso la maggior parte della giornata in piedi, o ancora può essere correlato a disturbi della circolazione e all'inadeguato ritorno di sangue venoso al cuore, così come potrebbe essere correlato ad altri disturbi o malattie. Ancora una volta, pertanto, si consiglia di non sminuire quanto provato e di rivolgersi al proprio medico se la pesantezza e la stanchezza alle gambe persiste, peggiora, si ripresenta abitualmente e/o si associa ad altri sintomi.

Sintomi associati I sintomi che si possono associare alle gambe stanche e pesanti possono essere diversi e, sostanzialmente, dipendono dalla causa alla base dell'insorgenza del sintomo. Ad ogni modo, non è raro che insieme alla sensazione di stanchezza e pesantezza si manifestino gonfiore della gambe, delle caviglie e/o dei piedi, sensazione di affaticamento o formicolii. In taluni casi si possono manifestare anche dolore e difficoltà della deambulazione o dei movimenti in generale. A questi sintomi localizzati possono poi associarsi sintomi sistemici riconducibili alla patologia o al disturbo di base che ha originato anche la stanchezza e pesantezza delle gambe.

Rimedi Gambe stanche e pesanti: cosa fare? Poiché le gambe stanche e pesanti rappresentano un sintomo, appare chiaro come la sua scomparsa sia strettamente correlata all'individuazione e alla risoluzione - o comunque al trattamento - della causa scatenante. Nonostante ciò, in alcuni casi si potrebbe ricorrere a diversi rimedi e accorgimenti comportamentali che potrebbero rivelarsi utili per trarre sollievo dal sintomo, quali ad esempio: Evitare di indossare indumenti troppo stretti.

Cercare di limitare gli sforzi muscolari.

Se possibile, ridurre il tempo trascorso in piedi e utilizzare calzature comode (ad esempio, evitare i tacchi alti).

Adottare un'alimentazione equilibrata e regolare l'apporto di sale se eccessivo.

Eseguire una regolare attività fisica (se un eccessivo sforzo muscolare può comportare la comparsa di stanchezza e pesantezza delle gambe, è anche vero che un regolare esercizio fisico - proporzionato al proprio livello di preparazione - può contribuire a prevenire l'insorgenza del sintomo stesso).

Ricorrere eventualmente a impacchi freschi o all'uso di pomate specificatamente formulate per questo tipo di problemi.

Se consigliato dal medico, ricorrere all'uso di integratori alimentari.

Se il sintomo è connesso a problemi circolatori di ritorno venoso, si potrebbe trarre sollievo dal'uso di calze elastiche. Tuttavia, anche in questo caso, è bene discuterne con il proprio medico; difatti, non tutti i disturbi circolatori che provocano gambe stanche e pesanti richiedono l'uso di prodotti di questo tipo, anzi, talvolta potrebbero essere tutt'altro che indicati ed essere controproducenti. In alcuni casi, anche il ricorso a massaggi potrebbe rivelarsi utile. NOTA : non sempre i sopra menzionati rimedi e accorgimenti sono utili in caso di gambe stanche e pesanti. In alcuni casi, infatti, come nel caso in cui il sintomo sia dovuto a cause patologiche, potrebbero rivelarsi inefficaci o controproducenti. Pertanto, il consiglio del medico è opportuno. Pomate e creme per gambe pesanti In commercio esistono numerosi prodotti per uso topico locale (ossia, da applicare direttamente sulle gambe) appositamente formulati per combattere la sensazione di stanchezza e pesantezza, in particolare connessa a disturbi e problemi della circolazione. Shutterstock Tali creme possono essere formulate con ingredienti capaci di esercitare un "effetto freddo" (ad esempio, mentolo, olio essenziale di menta, ecc.) e/o ingredienti capaci di favorire la funzionalità del microcircolo e contrastare la fragilità capillare (ad esempio, rutina o suoi derivati, estratti di vite rossa, ecc.). Questo tipo di creme può rivelarsi molto utile anche per coloro che, per motivi lavorativi, sono costretti a trascorrere molte ore in piedi. Si precisa, tuttavia, che nonostante si tratti di prodotti liberamente acquistabili, è comunque necessario prestare attenzione poiché non si possono escludere reazioni d'ipersensibilità. Inoltre, alcuni prodotti di questo tipo potrebbero non essere raccomandati in gravidanza o in persone che soffrono di particolari disturbi o malattie, pertanto, si raccomanda sempre il consulto preventivo con il medico. Integratori per gambe stanche e pesanti Per contrastare o comunque alleviare la sensazione di gambe stanche e pesanti è anche possibile - solo dietro consiglio medico - ricorrere all'utilizzo di integratori alimentari. In funzione della causa scatenante il sintomo, potrebbe essere utile ricorrere all'uso di: Integratori di sali minerali;

Integratori indicati per favorire la circolazione, la funzionalità vascolare e del microcircolo (si tratta di prodotti generalmente contenenti ingredienti di origine naturale e/o estratti di piante ed erbe utili in questo senso; ne sono un esempio la vite rossa, l'ippocastano, il mirtillo, il rusco, i bioflavonoidi, la rutina, ecc.). NOTA BENE Benché gli integratori alimentari possano essere acquistati senza ricetta medica, prima di ricorrere al loro impiego è comunque importante chiedere consiglio al proprio medico. Difatti, tali prodotti vanno usati solo se effettivamente necessari e dopo aver escluso la presenza di controindicazioni al loro uso. Tali controindicazioni possono derivare, ad esempio, dall'assunzione contemporanea di altri farmaci o prodotti con cui l'integratore potrebbe interferire; oppure dalla presenza di condizioni particolari - come allergie, gravidanza, allattamento, ecc. - o dalla presenza di particolari disturbi o malattie per i quali l'assunzione di determinati tipi di integratori può essere non raccomandata, non indicata o addirittura pericola per la salute. Trattamenti specifici e farmaci per gambe stanche e pesanti Nel caso in cui le gambe stanche e pesanti siano la conseguenza di patologie di base, chiaramente è richiesto l'intervento del medico e/o dello specialista. Queste figure sanitarie saranno in grado di diagnosticare la causa scatenante e intraprendere il trattamento più idoneo.