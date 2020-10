Galosce per la pioggia Le galosce per la pioggia sono sicuramente tra gli accessori tattici che non possono mancare in qualsiasi guardaroba. Ideali in autunno, con l'arrivo dei primi acquazzoni, ma anche in inverno, per far fronte alle nevicate, gli stivali da pioggia consentono infatti di mantenere il piede all'asciutto, evitando così i classici malanni di stagione. Come sceglierle? Molto dipende dalle proprie esigenze: in commercio esistono ormai tantissime varianti di galosce, da quelle caratterizzate da colori sgargianti e fantasie allegre, particolarmente indicate per i piccoli, a quelle monocromo dalle linee sobrie ed eleganti che possono essere indossate anche dagli adulti per andare in ufficio. Per orientarsi nella scelta, ecco una guida dedicata ai migliori stivali da pioggia per uomo, donna e bambini.