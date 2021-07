Galantamina: Cos'è, Meccanismo d'Azione, Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è la Galantamina e Caratteristiche generali La galantamina è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci anticolinesterasici impiegato nella terapia del morbo di Alzheimer. Shutterstock Galantamina - Struttura Chimica Somministrata per via orale, al galantamina si trova in diversi medicinali che possono essere formulati come compresse, capsule rigide a rilascio prolungato e soluzione orale. Tali medicinali, per essere venduti, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile di tipo limitativo (RRL - farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Esempi di Medicinali contenenti Galantamina Galnora®

Reminyl®

Quando si Usa? A cosa serve la Galantamina e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? Come già accennato, l'utilizzo della galantamina è indicato nell'ambito della terapia del morbo di Alzheimer, per alleviarne i sintomi tipici.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Galantamina e Altri Farmaci La galantamina non deve essere assunta insieme ad altri farmaci che agiscono in maniera analoga, quali: Donepezil;

Rivastigmina;

Neostigmina;

Piridostigmina;

Pilocarpina. Inoltre, è opportuno sapere che alcuni medicinali possono causare effetti indesiderati con maggior probabilità nelle persone che stanno assumendo galantamina. Fra questi medicinali ritroviamo: Paroxetina, fluoxetina;

Chinidina;

Ketoconazolo;

Eritromicina;

Ritonavir;

Farmaci antiinfiammatori non steroidei o FANS (come l'ibuprofene);

Farmaci per il trattamento di disturbi cardiaci o per il trattamento dell'ipertensione (come digossina, amiodarone, atropina, betabloccanti o bloccanti dei canali del calcio). Inoltre, si segnala che la galantamina può influire sull'effetto di alcuni farmaci anestetici. Se si ha in programma un intervento che prevede l'anestesia generale, pertanto, è necessario informarne il medico. Anche il medico che eseguirà l'intervento e l'anestesista dovranno essere informati con largo anticipo dell'eventuale terapia in atto con galantamina. Perciò, alla luce di quanto finora detto, qualora il paziente stia assumendo uno o più dei suddetti medicinali, è opportuno informarne il medico prima di iniziare il trattamento con galantamina. Questa figura sanitaria deciderà se modificare il dosaggio di principio attivo somministrato o se evitare l'inizio del trattamento. In qualsiasi caso, prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti galantamina è opportuno informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Come Agisce Come Funziona la Galantamina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La galantamina è un inibitore selettivo, competitivo e reversibile delle acetilcolinesterasi, gli enzimi responsabili della degradazione dell'acetilcolina che viene rilasciata dai neuroni colinergici. Poiché nei pazienti affetti da morbo di Alzheimer si assiste alla morte di alcuni neuroni colinergici con conseguente riduzione dei livelli di acetilcolina, la galantamina può rivelarsi utile aumentandone i livelli. Difatti, con il blocco degli enzimi deputati alla degradazione del suddetto neurotrasmettitore, la galantamina è capace di rallentare l'inattivazione dell'acetilcolina rilasciata dai neuroni colinergici funzionalmente integri. In aggiunta, la galantamina è anche in grado di aumentare l'azione intrinseca dell'acetilcolina sui recettori nicotinici, probabilmente legandosi ad un sito allosterico del recettore.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Galantamina e in Quali Dosi? Come accennato nel capitolo introduttivo, la galantamina può trovarsi in compresse, soluzione orale e capsule rigide a rilascio prolungato. Sarà il medico a stabilire quale forma farmaceutica è più indicata per ciascun paziente e in quale dosaggio il farmaco dovrà essere assunto. Di seguito riporteremo comunque a titolo puramente illustrativo i dosaggi abitualmente impiegati in terapia. Compresse e soluzione orale Nel caso in cui il medico prescriva l'uso delle compresse oppure l'utilizzo della soluzione orale, le dosi abitualmente impiegate in terapia sono le seguenti: Dose iniziale abituale: 4 mg due volte al dì (per un totale di 8 mg di galantamina al giorno).

Se lo ritiene necessario, il medico può gradualmente aumentare la dose somministrata, ogni 4 settimane, fino al raggiungimento della dose ideale per il paziente.

Dose massima: 12 mg di galantamina due volte al dì (per un totale di 24 mg al giorno). Le dosi vanno assunte una al mattino e una la sera. Per il corretto modo d'uso del medicinale, seguire le indicazioni del medico e le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale da esso prescritto. Capsule rigide a rilascio prolungato Se il medico prescrive le capsule a rilascio prolungato, i dosaggi abituali sono i seguenti: Dose iniziale abituale: una capsula contenente 8 mg di galantamina una volta al giorno.

Se lo ritiene necessario, il medico può gradualmente aumentare la dose somministrata, ogni 4 settimane, fino al raggiungimento della dose ideale per il paziente.

Dose massima: 24 mg una volta al giorno. NON assumere più di una capsula al giorno. Passaggio dalle compresse o dalla soluzione orale alle capsule a rilascio prolungato Se si stanno assumendo le compresse di galantamina o la soluzione orale e il medico decide di passare all'uso delle capsule a rilascio prolungato, è necessario: Assumere l'ultima dose di galantamina in compresse o in soluzione orale in serata;

La mattina dopo, assumere la prima dose di galantamina in capsula a rilascio prolungato. In caso di dubbi, rivolgersi al medico e leggere il foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere.

Gravidanza e Allattamento La Galantamina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono assolutamente informare il medico della loro condizione prima di iniziare un eventuale trattamento con galantamina.