Come Assumere il Gabapentin

Il gabapentin deve essere assunto per via orale; difatti, esso è disponibile in forma di capsule rigide e compresse rivestite che devono essere deglutite intere con abbondante acqua.

Per il trattamento dell'epilessia in adulti e adolescenti e per il trattamento del dolore neuropatico periferico negli adulti, la dose iniziale abitualmente impiegata varia dai 300 mg fino ai 1800 mg di gabapentin al giorno, da assumersi in dosi frazionate secondo indicazioni mediche. Dopodiché, la quantità di farmaco somministrata può essere gradualmente aumentata dal medico fino ad un massimo di 3600 mg di gabapentin al giorno.

Per il trattamento dell'epilessia nei bambini con età pari o superiore ai sei anni, invece, la dose media di gabapentin necessaria per il controllo delle crisi epilettiche è di 25-35 mg/kg di peso corporeo al giorno.

Ad ogni modo, l'esatta posologia (dose e durata del trattamento) di gabapentin deve essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente e può variare sia in funzione del tipo di disturbo che si necessita trattare (epilessia o dolore neuropatico periferico), sia in funzione della risposta del paziente allo stesso trattamento.