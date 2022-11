Dopo aver agito sui suoi recettori, il GABA viene rimosso dallo spazio sinaptico e degradato ad opera dell'enzima GABA-transaminasi (GABA-T) in semialdeide succinica. In seguito, quest'ultima verrà ossidata e trasformata in acido succinico che entrerà nel ciclo di Krebs .

Il GABA è una molecola endogena che viene prodotta dal nostro stesso organismo a partire dall' acido glutammico , il quale viene decarbossilato dell'enzima glutammico decarbossilasi (GAD). Come abbiamo già detto, esso opera come un neurotrasmettitore inibitorio, in particolare a livello delle sinapsi del sistema nervoso centrale, dove è in grado di regolare l'eccitabilità neuronale e il tono muscolare .

Farmaci che agiscono sul segnale GABAergico

Vista l'azione inibitoria esercitata dal GABA in seguito al legame con i suoi recettori specifici, essi costituiscono i bersagli di alcuni farmaci dotati di azione anticonvulsivante, ipnotica e sedativa.

Più nel dettaglio, i farmaci che hanno come bersaglio il recettore GABAᴀ sono benzodiazepine, barbiturici e farmaci Z o Z drugs.

Vi sono poi farmaci che hanno come bersaglio il recettore GABAᴃ (alcuni tipi di miorilassanti) e farmaci che, benché non agiscano direttamente sui recettori dell'acido gamma-amminobutirrico, sono comunque in grado di influire sulla sinapsi GABAergica. Entriamo più nel dettaglio.

Benzodiazepine

Le benzodiazepine si legano ad un sito specifico sul recettore ti tipo A del GABA. In presenza del substrato endogeno - ossia l'acido gamma-amminobutirrico - le benzodiazepine, legandosi al loro sito specifico, sono capaci di incrementare la frequenza di apertura del canale, comportando quindi un aumento del segnale inibitorio che ne consegue.

Ciò significa che le benzodiazepine possono esercitare la loro azione terapeutica solo ed elusivamente in presenza del substrato endogeno, ossia del GABA .

I medicinali a base di benzodiazepine possono essere utilizzati nell'ambito del trattamento di svariate patologie, quali:

Naturalmente si tratta di farmaci il cui uso deve avvenire solo dietro prescrizione medica e comunque sempre sotto il controllo dello stesso medico o dello specialista.

Per approfondire:

Barbiturici

I barbiturici agiscono anch'essi legandosi in un sito specifico presente sul recettore per l'acido gamma-amminobutirrico di tipo A.

A differenza delle benzodiazepine, i barbiturici non necessitano della presenza del GABA per poter attivarne il recettore e sono in grado di mantenerlo aperto per un periodo di tempo maggiore. I barbiturici presentano un indice terapeutico piuttosto ristretto, sono potenti induttori degli enzimi epatici (con conseguente aumento del rischio di interazioni con altri farmaci o sostanze) e alterano il trasporto degli zuccheri. Per l'insieme di tutti questi motivi, il loro impiego si è man mano ridotto nel corso del tempo. Attualmente, essi vengono principalmente impiegati nel trattamento dell'epilessia, come anticonvulsivi e nell'ambito dell'anestesia generale.

Per approfondire:

Farmaci Z

Appartengono al gruppo dei cosiddetti farmaci Z il zaleplon, lo zolpidem e lo zopiclone. Si tratta di farmaci sedativo-ipnotici che agiscono in maniera analoga alle benzodiazepine, ovvero legandosi al recettore GABAᴀ proprio in corrispondenza del sito di legame specifico per le benzodiazepine. Così facendo, il segnale GABAergico aumenta e si ottiene l'effetto inibitorio desiderato.

Per approfondire:

Baclofen

Il baclofen - o baclofene - è un principio attivo ad azione miorilassante che espleta la sua attività attraverso l'esercizio di un'azione agonista nei confronti dei recettori del GABA di tipo B. Difatti, il baclofen è un analogo dell'acido gamma-amminobutirrico che, grazie alla stimolazione dei suddetti recettori, è in grado di inibire il rilascio di amminoacidi ad azione eccitatoria, quali glutammato ed aspartato.

Per approfondire:

Altri farmaci che agiscono sulla sinapsi GABAergica

Esistono altri farmaci che agiscono sulla sinapsi GABAergica ma senza interagire con i recettori dell'acido gamma-amminobutirrico .

Fra questi, ricordiamo: