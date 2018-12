Rilevanza Medica delle Fossette di Venere e Possibili Disturbi correlati

Le fossette di Venere, generalmente, non hanno rilevanza medica, poiché non sono anomalie patologiche e non rappresentano il segno di alcuna malattia. Al contrario, come ribadito più volte, le rientranze lombari oggetto dell'articolo rappresentano semplicemente una caratteristica dell'individuo geneticamente acquisita.

Le fossette di Venere, pertanto, non creano problemi a livello di motilità e funzionalità e non dovrebbero dare alcun sintomo. Tuttavia, non è insolito che diverse persone che presentano queste rientranze lombari laterali lamentino dolore e altri fastidi in loro corrispondenza. In simili situazioni, la sintomatologia percepita non è da ricondurre alla presenza in sé delle fossette di Venere ma a disturbi e malattie che coinvolgono i tessuti e gli organi sottostanti. Più nel dettaglio, il dolore e/o gli altri sintomi percepiti dall'individuo e localizzati in corrispondenza o in prossimità delle fossette di Venere potrebbero essere causati da:

Alla luce di quanto finora detto, qualora dovessero manifestarsi dolore o altri sintomi in corrispondenza o in prossimità delle fossette di Venere, è sempre bene rivolgersi al proprio medico. Difatti, vista la grande varietà di disturbi e malattie che potrebbero celarsi dietro la comparsa della suddetta sintomatologia lombosacrale, l'intervento del medico è assolutamente necessario al fine di garantire una corretta e tempestiva diagnosi e un conseguente trattamento.