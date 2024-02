Foso: com’è e come affrontare la paura di ricominciare

Nella vita ci sono molti momenti in cui si è costretti a ricominciare da capo: per esempio dopo la fine di una relazione, la perdita di una persona cara, un trasferimento, un cambio di lavoro, a volte durante un percorso di crescita personale. Non tutte le persone però sono propense a rimettersi in moto: se alcune lo fanno con facilità, altre possono avere delle difficoltà e magari sviluppare una vera e proprio Foso , ossia il timore di ripartire da zero . Ma con le giuste strategie, la situazione può rivelarsi meno complicata del previsto.

Avere paura delle novità e di ciò che non si conosce è un naturale meccanismo di difesa, che per certi versi è vantaggioso per la sopravvivenza e impedisce di commettere passi troppo azzardati. Tuttavia, se la preoccupazione diventa eccessiva può impedire di vivere appieno la propria vita e di scoprire cose belle ed entusiasmanti.

Le probabilità di sviluppare una Foso sono più elevate per le persone che sono tendenzialmente ansiose : intraprendere una nuova strada che non si sa dove possa condurre, senza sapere cosa aspettarsi, è come entrare in una stanza al buio.

Foso è l'acronimo di Fear of Starting Over, che significa paura di ricominciare da capo. Nonostante il riavvolgere il filo e ripartire sia una situazione abbastanza comune, non tutti la vivono con tranquillità. Se c'è chi la vive con eccitazione, c'è chi appunto sviluppa un vero e proprio timore .

Spesso la paura è una spia che segnale che si è spaventati e ansiosi anche per altro . Si consiglia dunque di provare a identificare la vera fonte delle proprie emozioni. Una volta capito di cosa si tratta, si sarà molto più attrezzati per agire.

Il primo passo per superare la Foso è diventarne consapevole e riconoscerne l'esistenza. Ignorare o sottovalutare la paura non farà altro che aumentarla. L'ideale è ammettere di essere spaventati e cercare di capire che cosa questa preoccupazione possa dire su se stessi e le nuove cose che si potrebbero incontrare.

Stabilire degli obiettivi

Per diminuire il tasso di Foso provare a stabilire dei piccoli obiettivi lungo il proprio nuovo percorso. Iniziare da piccoli traguardi, per non rischiare di demoralizzarsi e demordere alle prime difficoltà. Ricordarsi che in alcuni frangenti può essere necessario un po' più di tempo, quindi non avere fretta e non lasciarsi scoraggiare da eventuali inciampi.

L'importante è tenere bene a mente la direzione e muoversi verso quella. Non avere paura di sbagliare: gli errori non sono necessariamente negativi, ma possono servire per imparare e migliorare. Per avere successo possono servire anche i fallimenti.