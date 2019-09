Oltre agli studi condotti in vitro sulla forskolina per valutarne le attività a livello cellulare, sono stati condotti anche studi su diversi individui utilizzando estratti di radice di Coleus forskohlii, allo scopo di determinarne gli effetti sull'organismo umano.

Come accennato, gli studi condotti sugli integratori alimentari a base di estratti di C. forskohlii titolati e standardizzati in forskolina sono stati condotti in piccola scala, oltre ad essere piuttosto limitati in numero. Pertanto, con i soli dati finora raccolti non è possibile affermare che l'integrazione di forskolina e degli estratti della pianta che la contengono siano assolutamente efficaci e sicuri nel favorire la riduzione del peso corporeo.

Nonostante ciò, alla luce degli studi finora condotti in vitro e in vivo, si potrebbe affermare che la forskolina e gli integratori che la contengono - tenendo conto anche di tutte le variabili che possono caratterizzare ogni caso e individuo - potrebbero sì rivelarsi utili nel favorire la perdita di peso, purché siano associati ad un'adeguata dieta e a una regolare attività fisica e non utilizzati in sostituzione ad esse. Difatti, non esiste prodotto (farmaco o integratore) capace di ridurre il peso corporeo senza che l'individuo adotti corrette e sane abitudini, alimentari e di vita.